Toyota Baby Lunar Cruiser, ecco come Toyota immagina il fuoristrada del futuro

Si chiama Toyota Baby Lunar Cruiser ed è un render dello studio di design Calty, che per Toyota crea sempre concept molto futuristici e, in questo caso, ha pensato a un veicolo costruito per andare sulla luna come evoluzione del Land Cruiser.

In realtà, l’artista prendere ispirazione da due progetti Toyota: lato estetico, il Toyota FJ40 Land Cruiser originale, dall’altro dal vero Lunar Cruiser sviluppato da Toyota insieme alla JAXA, Japanese Aerospace Exploration Agency, unendoli in un veicolo con capacità di esplorazione interplanetaria.

Toyota Baby Lunar Cruiser, solo elettrico e si guida con i joystick

Un videogioco in realtà aumentata. Si, non solo perché si controlla da doppi joystick, ma anche perché gode di display in AR per espandere l’esperienza.

Viene mosso da motori elettrici indipendenti, uno per ogni ruota, con pneumatici airless che, secondo il designer, conferiscono una manovrabilità senza pari. Inoltre, sfrutta il tettuccio in vetro sporgente e il display AR per dare a chi guida tantissima visibilità.

L’eredità storica del vecchio Land Cruiser si vede dalla griglia con la scritta Toyota a caratteri grandi e distanziati sull’anteriore, nonché dalle forme semplici e squadrate che, appunto, richiamano il vecchio modello, così come il portapacchi sul tetto.

La modernità, invece, è data da telecamere e sensori radar/lidar e sedili spaceframe regolabili, con sistema M.O.L.L.E. che vede gli interni realizzati in più pannelli per dare flessibilità e quindi rendere il mezzo adatto a ogni ambiente. Moderno, infine, per la targa digitale.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED