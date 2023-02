Caberg Duke Evo 2023: il nuovo casco modulare

Caberg Duke Evo 2023 è l’evoluzione del popolare casco apribile Duke introdotto nel 2012 e che da subito ha incontrato ottimi riscontri da parte dei motociclisti per il ridotto volume e peso e per l’ottimo livello di sicurezza. Il nuovo casco Duke Evo eredita l’alto livello

di sicurezza, avendo superato tutti i test previsti dalla normativa ECE 22.06.

Caberg Duke Evo 2023: caratteristiche

Le dimensioni ridotte ed un ottimo peso per un casco apribile in policarbonato si attesta a circa 1600gr. offrendo rispetto al modello Duke interni realizzati con tessuti più traspiranti ed anallergici, con guance realizzate in 3d per aderire meglio alle guance del motociclista anche quando si viaggia a mentoniera sollevata, un nuovo meccanismo di apertura della mentoniera più facile ed immediato nell’utilizzo, una aerazione migliorata sia al top che sulla mentoniera con la possibilità per entrambe le aerazioni di essere regolate, un nuovo meccanismo visiera facile da utilizzare senza l’utilizzo di utensili, ed un nuovo sistema del blocco della visiera.

È stata mantenuta anche per il Duke Evo una linea aggressiva e moderna capace di colpire non soltanto i motociclisti che amano moto touring ma anche chi preferisce moto naked e sportive oltre ai possessori di maxi scooter. Duke Evo è omologato ECE 22.06 P/J che permette di guidare anche a mentoniera alzata sempre in sicurezza grazie al selettore posizionato sulla sinistra del casco che, nella posizione J, blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura evitando così la chiusura accidentale della stessa.

Duke Evo è dotato dell’esclusivo sistema Double Visor Tech che, grazie ad una visiera parasole integrata facile da manovrare, permette di guidare sempre con la giusta luce e quindi con la massima sicurezza. La visiera parasole è resistente al graffio, mentre quella esterna trasparente non solo al graffio, ma anche all’appannamento grazie alla lente Pinlock Max Vision.

Duke Evo è predisposto per poter essere equipaggiato con il sistema di comunicazione Pro Speak Evo di Caberg che permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero, ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3.

Duke Evo viene offerto in quattro versioni monocolore: bianco metallizzato, nero opaco e antracite opaco, e blu opaco, nella versione grafica Duke Evo Move offerta in quattro combinazioni cromatiche e nell’esclusiva colorazione “Rusty” realizzata a mano.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.