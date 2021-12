SUV Usati: tutte le marche e i modelli che si vendono meglio

Quali sono i SUV usati che si vendono più rapidamente e che quindi hanno più mercato nell'elenco completo con marche e modelli.

SUV Usati: tutte le marche hanno in listino modelli SUV da città, di piccole, medie o grandi dimensioni.

Per questo motivo anche il settore dell’usato riesce a proporre veicoli interessanti dal punto di vista del prezzo e dell’affidabilità senza dover sborsare un capitale mentre chi vende può contare su una buona tenuta del prezzo del proprio SUV. Una speciale classifica ci dice quali sono i modelli di auto usate SUV che si vendono più rapidamente.

La classifica riflette l’andamento del mercato. Più esemplari venduti di un determinato modello, significa una scelta maggiore tra i SUV usati economici, o tra i SUV usati aziendali, ma anche una popolarità del modello stesso.

Nello stesso tempo, la classifica non ci dice quali sono i modelli più venduti o i SUV usati migliori, ma solo quelli che rimangono sul mercato per meno tempo. In questo caso bisogna come sempre vedere se l’affare lo fa il venditore o l’acquirente. Generalmente, più un automobile usata rimane sul mercato a lungo, più è soggetta a diminuzione di prezzi o sconti in fase di trattativa.

SUV Usati: elenco dei modelli venduti in meno giorni

Sono indicati i modelli e l’anno di produzione. Ad esempio, è evidente che la seconda generazione di Evoque è uscita da troppo poco tempo per trovare posto nel mercato dei SUV usati, nello stesso tempo esemplari di Ford Kuga antecedenti al 2017 saranno più difficili da vendere.

Jeep Renegade 2019 Range Rover Evoque 2016 Seat Arona 2018 BMW X1 2017 Ford Ecosport 2016 Hyundai Kona 2018 Ford Kuga 2017 Suzuki Vitara 2017 Toyota CH-R 2017 Porsche Macan 2016

La popolarità di Jeep Renegade è evidente anche nel mondo dei SUV usati dove viene proposta a prezzi concorrenziali. Come accennato è troppo presto per la seconda generazione di Range Rover Evoque che invece con la prima generazione è seconda in classifica.

Interessante il terzo posto, forse un po’ inaspettato, di Seat Arona: un modello che piace per praticità ed economia di esercizio. Andiamo con una vettura più classica al quarto posto, dove troviamo BMW X1. Ford Ecosport è il city SUV che si troviamo al quinto posto, mentre al sesto Hyundai Kona, SUV dalla forte personalità. Suzuki Vitara è un altro classico che non tramonta mai, nuovo o usato: qui è al settimo posto.

Ibrido avanti tutta con Toyota C-HR al nono posto mentre al decimo un’altra Porsche: la Macan.

