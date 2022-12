Kia Capodanno New York 2023: i numeri a Times Square grazie a Telluride X-Pro

Kia Capodanno New York 2023: mancano poche ore agli attesissimi festeggiamenti per il Capodanno di New York a Times Square, i numeri giganti del “2023” sono stati consegnati nella Times Square Plaza tra la 46esima e la 47esima strada.

I famosi numeri sono arrivati dopo essere stati trasportati in un viaggio attraverso l’America dal nuovo SUV Kia Telluride X-Pro. Il tour coast-to-coast di 2.795 miglia è iniziato al Kia Forum di Los Angeles, in California, e ha visitato e partecipato a tantissimi eventi natalizi in Nevada, Tennessee, Washington D.C. e Pennsylvania, dando alla gente di tutto il Paese la possibilità di fotografare i celebri numeri che annunciano l’arrivo del 2023.

Ora i numeri sono stati posizionati in cima a One Times Square, completando ufficialmente il numero “2-0-2-3” che si illuminerà alla mezzanotte del 31 dicembre. I quattro numeri utilizzano più di 60o lampadine Led ad alta efficienza energetica; il numero “2” contiene 145 lampadine, lo “0” ne contiene 164 così come il secondo “0” e il “3” 148 lampadine.

Kia Capodanno New York 2023: la diretta streaming da Times Square

Per il terzo anno consecutivo, Kia America è lo sponsor ufficiale del conto alla rovescia di Capodanno e ha intrapreso questo viaggio a livello nazionale per portare l’emozione e l’attesa del nuovo anno ai cittadini di tutta l’America.

