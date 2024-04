Le prime immagini della piccola KIA EV5 che potrebbe arrivare anche in Italia

Le prime immagini della nuova KIA EV5 arrivano dalla Cina, insieme ad alcune specifiche tecniche preliminari. Scopriamo le caratteristiche del crossover elettrico coreano.

Arrivano direttamente dalla Cina le prime immagini della nuova KIA EV5. Come sempre si tratta delle foto pubblicate sul sito del Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica, dove sono presenti anche alcune specifiche tecniche preliminari.

Ricordiamo che la KIA EV5 è stata presentata lo scorso anno in Corea, mentre non si hanno ancora date certe per il lancio finale. Sappiamo che il sito del MIIT presenta il crossover elettrico con la denominazione EV5 GT, piuttosto che GT-Line.

Per il mercato cinese, il modello standard è equipaggiato con una batteria da 64 kWh e un motore da 160 kW, con una autonomia di 530 km secondo gli standard CLTC. Per coloro che cercano ancora più autonomia, il modello long-range offre una batteria da 88 kWh accoppiata allo stesso motore da 160 kW, estendendo l’autonomia fino a 720 km.

Kia non trascura gli amanti della trazione integrale: il modello AWD long-range combina una batteria da 88 kWh con una potenza complessiva di 230 kW, distribuita tra un motore da 160 kW sull’asse anteriore e uno da 70 kW sull’asse posteriore. Questa configurazione permette al veicolo di raggiungere un’autonomia di 650 km secondo gli standard CLTC.

Un altro punto di forza della Kia EV5 è la sua capacità di ricarica rapida, che permette di ricaricare la batteria dal 30% all’80% in 27 minuti, grazie all’architettura elettrica a 400 volt.

La Kia EV5 GT a trazione integrale ha un peso considerevole di 2.230 kg e monta ruote da 20 pollici con pneumatici 255/45 R20. Per quanto riguarda le dimensioni, misura 416 cm di lunghezza, 187 cm di larghezza e 170 cm di altezza, risultando così quasi 53 cm più corta, 1,5 cm più stretta e 17 cm più alta rispetto alla EV6 GT. Il passo di 275 cm è inferiore di 15 cm rispetto a quello del modello più grande.

Copyright Image: Sinergon LTD