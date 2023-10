In occasione del primo EV Day, è stata svelata la nuova Kia EV5, il SUV compatto 100% elettrico pensato per le esigenze delle famiglie dei millennials.

Kia EV5: caratteristiche

Kia EV5, terzo BEV dedicato della gamma Kia, costruito sulla piattaforma dedicata E-GMP, inaugura una nuova era di mobilità elettrica nel segmento dei SUV con il suo design audace. Caratterizzato da una linea ispirata ai principi enunciati nell’esclusiva filosofia “Opposites United”, EV5 combina eccezionale versatilità e comfort ad una tecnologia avanzata, prestazioni dinamiche e sicurezza all’avanguardia per un veicolo perfettamente equilibrato.

EV5 si contraddistingue per un abitacolo che reinventa completamente lo spazio interno. Traendo ispirazione anche da EV9, il SUV più grande lanciato di recente, EV5 offre un ampio spazio interno che nella concezione e nella realizzazione è più simile al salotto di casa che all’abitacolo di un’auto tradizionale.

EV5 nasce sulla piattaforma EV appositamente realizzata da Kia per la sua gamma elettrica, nota con l’acronimo E-GMP. La produzione della EV5 avverrà sia in Cina che in Corea e il mercato cinese avrà accesso a tre varianti: standard, long-range e long-range AWD.

Per la Cina, il modello standard, dotato di una batteria da 64 kWh e di un motore da 160 kW, dovrebbe avere un’autonomia di guida di 530 km secondo gli standard CLTC. Il modello long-range, dotato di una batteria da 88 kWh e dello stesso motore da 160 kW, punta a raggiungere un’autonomia di 720 km.

Il modello AWD long-range sarà dotato di una batteria da 88 kWh e di una potenza combinata di 230 kW, con un motore da 160 kW sull’asse anteriore e uno da 70 kW si quello posteriore. Con il modello AWD, Kia punta a un’autonomia di guida di 650 km in base agli standard CLTC. Inoltre, EV5 offre una capacità di ricarica rapida che consente di caricare la batteria dal 30% all’80% in soli 27 minuti.

Per la Corea, sono in fase di sviluppo tutte le varianti dei modelli EV5, comprese le versioni standard, long-range e long-range AWD, e si stanno valutando potenziali adeguamenti. Il modello standard avrà una batteria da 58 kWh e un motore anteriore da 160 kW. Il modello long-range avrà una batteria da 81 kWh e lo stesso motore anteriore da 160 kW. Il modello AWD long-range includerà un motore posteriore supplementare da 70 kW, per una potenza combinata di 225 kW. L’autonomia di guida di ciascun modello sarà adattata alle esigenze del mercato.

La batteria di EV5 è stata progettata per funzionare efficacemente in tutte e quattro le stagioni, anche con temperature estreme. Un avanzato sistema a pompa di calore, già apprezzato nel modello EV6, è stato incorporato nell’EV5 per gestire la temperatura della batteria, garantendo prestazioni costanti indipendentemente dalle condizioni esterne.

Il veicolo offrirà un sistema di frenata rigenerativa e un sistema i-Pedal che consente al conducente di rallentare e accelerare utilizzando un unico pedale, riducendo così al minimo l’affaticamento e migliorando il comfort di guida.

L’EV5 sarà disponibile anche nella versione GT, che offrirà ulteriori prestazioni e un’esperienza di guida coinvolgente.

Kia EV5: infotainment e connettività

L’abitacolo spazioso e luminoso di EV5 si distingue per la tecnologia di infotainment e i sistemi di connettività all’avanguardia, che migliorano l’efficienza e la comodità di ogni percorso, consentendo ai passeggeri di rimanere connessi con il mondo digitale in totale sicurezza anche durante il viaggio.

È dotato del sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit e supporta gli aggiornamenti software over-the-air. Incorpora un Wide Display panoramico, che combina un cluster da 12,3 pollici e un sistema di infotainment da 12,3 pollici, oltre a un display da 5 pollici per il controllo del clima. Queste caratteristiche forniscono al conducente informazioni e contenuti completi per un’esperienza di guida comoda e coinvolgente.

La nuova interfaccia unificata Unified Graphical User Interface di Kia si inserisce tra gli schermi audiovideo di navigazione e telematica e il display centrale CDU da 5 pollici, assicurando una migliore e più coerente visualizzazione delle informazioni. I menu semplici nella selezione garantiscono una fruibilità immediata delle funzioni specifiche dei veicoli elettrici e consentono ai conducenti di monitorare con un semplice colpo d’occhio aspetti importanti come l’autonomia e la ricarica dei veicoli elettrici. Il flusso continuo di informazioni è ulteriormente amplificato e visibile tramite un Head Up Display sul parabrezza, disponibile come optional.

L’interno di EV5 si caratterizza per la quasi assenza di pulsanti fisici. Sotto lo schermo AVNT centrale, quattro tasti nascosti sono dedicati alle funzioni di start/stop, AVNT e al controllo del riscaldamento, della ventilazione e del condizionamento dell’aria; in passato, questi sistemi avrebbero richiesto ben 17 pulsanti.

Il sistema di climatizzazione a tre zone consente un controllo individuale per il guidatore, il passeggero anteriore e gli occupanti della seconda fila, mentre una funzione dedicata riduce gli odori del climatizzatore, garantendo un ambiente piacevole per tutti gli occupanti dell’abitacolo.

Sette sono in totale gli airbag installati a tutela dei passeggeri. Su EV5 sono presenti gli ultimi sistemi avanzati di assistenza alla guida di Kia e un ampio ventaglio di sistemi per la sicurezza attiva.

Diverse sono le opzioni di rivestimento dei sedili previste per EV5, dal tessuto in PET riciclato o in pelle Bio-PU. L’approccio innovativo ha trasformato lo spazioso abitacolo di EV5 da un semplice luogo in cui ci si siede durante il viaggio, ad un ambiente ultra-confortevole, estremamente pratico e stimolante.

Nella parte anteriore i sedili a panchetta (solo per mercato cinese) unitamente ad un sistema di illuminazione d’atmosfera creano uno spazio confortevole e rilassante. Il bracciolo centrale incorpora anche un tavolino e un portaoggetti, incrementando la fruibilità di EV5.

Giunti a destinazione, gli utenti possono trasformare con facilità la parte posteriore di EV5 in una vera e propria camera da letto grazie al sedile della seconda fila completamente ripiegabile a 0 gradi. La grande versatilità di utilizzo di EV5 è confermata dalla presenza di un frigorifero/riscaldatore nella console posteriore. Tale unità fornisce funzioni sia di riscaldamento degli alimenti sia di raffreddamento delle bevande con un intervallo di temperatura compreso tra 5 e 55 gradi Celsius e una capacità di 4 litri. Può essere utilizzato in numerosi modi, ad esempio per mantenere calda la colazione da asporto durante gli spostamenti, per riscaldare bevande come tè e caffè e per conservare bevande ghiacciate durante i viaggi estivi. Inoltre il versatile pannello portabagagli Multi Table di Kia può essere trasformato con facilità in un tavolo.

