La variante Chassis Cab del Grenadier Quartermaster di Ineos Automotive, grazie alla sua progettazione incentrata sulla personalizzazione, si adatta perfettamente a diverse esigenze: dall’agricoltura ai servizi di emergenza e soccorso fino alla trasformazione in un camper.

Ineos Automotive presenta la variante del suo pick-up Grenadier Quartermaster. Questa versione, dotata di doppia cabina cinque posti e chassis cab, è progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti nel campo della realizzazione di veicoli specializzati e dei costruttori di carrozzerie commerciali. Il modello, che condivide lo stesso telaio allungato del pick-up Grenadier Quartermaster, è stato pensato per fornire una piattaforma ideale per veicoli d’emergenza e per il tempo libero, grazie al suo telaio a longheroni a vista nella parte posteriore dell’abitacolo.

Sviluppato parallelamente al pick-up Quartermaster, il Chassis Cab mira a offrire una combinazione ottimale di prestazioni fuoristrada, versatilità di trasporto, comfort e sicurezza. La sua struttura è stata concepita per offrire una vasta gamma di opzioni di carrozzeria, esaltate dalla sua notevole capacità di traino di 3.500 kg, rendendolo la scelta ideale per una serie di applicazioni, dall’agricoltura ai servizi d’emergenza e al turismo.

Il Grenadier Quartermaster Chassis Cab condivide molte delle caratteristiche del modello Quartermaster, tra cui la doppia cabina cinque posti, il telaio a longheroni a sezione scatolata, assali rigidi robusti, un riduttore a due velocità e fino a tre differenziali bloccabili. Le opzioni di motorizzazione comprendono motori benzina o diesel BMW sei cilindri in linea da 3 litri turbocompressi, abbinati a una trasmissione automatica ZF a otto rapporti.

I prezzi in Italia partiranno da € 58.885 IVA, Trasporto, Messa su Strada, IPT & PFU escluse.

Copyright Image: Sinergon LTD