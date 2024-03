Finalmente arrivano le colonnine con gli indicatori dei prezzi

Le colonnine di Fastway sono le prime e al momento le uniche che indicano anche i prezzi dell’elettricità per la ricarica elettrica

Una cosa che in questa redazione abbiamo sempre rimarcato, è che i problemi legati alla mobilità elettrica non sono dati tanto dalle auto, che sono piacevoli e funzionano bene, ma da tutto il resto, in particolare dal caos che sono le colonnine.

Caos perché ognuna di loro si attiva con una card specifica dell’operatore anziché con il POS, e anche perché le tariffe sono sempre diverse. Ora, però, sembra che qualcosa si sia mosso e in particolare Fastway ha portato in Italia non solo le sue stazioni di ricarica ad alta potenza, ma è anche la prima ad indicare le tariffe dei principali operatori, sia a consumo che in abbonamento.

Cifre piuttosto alte

È un utente a confermare questa notizia positiva, condividendo sul gruppo Facebook Quelli che viaggiano in elettrico, il più grande gruppo di proprietari o entusiasti dell’auto elettrica in Italia, le foto della nuova installazione Fastway di Cremona. Dalla foto, si vede proprio che la colonnina dispone di un grande display, con due tariffari.

Le tariffe in abbonamento mostrano le soluzioni di BeaglePlug, Plenitude Becharge e Enel X rispettivamente a 0,48, 0,60 e 0,61 €/kWh, mentre quelle a consumo riportano i prezzi di Repower Recharge Around, EnBW Mobility+, Octopus Electroverse e Evway, rispettivamente a 0,60, 0,65, 0,84 e 0,88 €/kWh.

Quello che emerge è uno scenario non lusinghiero, con l’Italia ai primi posti in Europa per costo dell’elettricità, insieme alla Germania e a pochi altri. Non a caso, due paesi che hanno rinunciato al nucleare e che sono dipendenti da altri. Nel caso dell’Italia, inoltre, senza aver adottato leggi specifiche che imponessero alle nuove costruzioni commerciali, come capannoni, l’adozione di pannelli solari, ma imponendolo solo a quelle residenziali.

In ogni caso, è un bene che finalmente anche per la mobilità elettrica ci siano degli indicatori che chiariscano i diversi prezzi, per una maggiore trasparenza verso chi utilizza l’auto elettrica.

Chi è Fastway

Fastway è un operatore recente in territorio italiano, che si occupa di dotare il territorio di colonnine di ricarica ad alta potenza, che viene supportato dal Fondo Infrastrutture per la Crescita (ESG) gestito da Azimut Libera Impresa SGR.

In Lombardia, da Milano ad appunto Cremona, è già piuttosto diffusa: negli ultimi mesi del 2023, anno in cui ha iniziato le operazioni, contava 80 punti di ricarica veloce, con l’obiettivo di attivarne altre 250 entro la fine del 2024, con l’obiettivo a lungo termine di arrivare a oltre 15.000 punti di ricarica Fast e Ultra-Fast in tutta Italia, alimentati da fonti rinnovabili e a gestione interamente digitale.

Al momento è l’unico ad avere la possibilità di monitorare i prezzi degli operatori, e al 2024 né in Italia né in Europa c’è ancora una legge ufficiale che imponga pagamenti con POS e/o unificati, come avviene invece ai distributori di benzina e diesel.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD