Le migliori app per trovare le colonnine di ricarica in Italia ed Europa

Le auto elettriche stanno diventando sempre più numerose, anche in Italia, e l’infrastruttura di ricarica sta crescendo di conseguenza, con l’Italia che ha superato i 40.000 punti di ricarica ed è tra i paesi leader in Europa. Tuttavia, trovare una stazione di ricarica disponibile e vicino a te può essere ancora difficile. Fortunatamente, esistono numerose app per smartphone che ti aiutano a trovare le colonnine di ricarica in modo facile e veloce, senza doversi registrare a ogni singolo provider.

Va detto infatti che ad oggi non esiste una normativa che imponga agli operatori di permettere l’attivazione delle colonnine anche con POS, e per quanto ad alcuni vada bene così perché la gran parte di chi guida elettrico ha un abbonamento, per altri può essere ancora un limite. In questo articolo, esploreremo le migliori app per trovare e attivare le oltre 400.000 colonnine di ricarica in Italia ed Europa, tutte compatibili anche con Apple CarPlay e Android Auto.

Chargemap

ChargeMap è un’app molto utile per trovare le colonnine di ricarica in Europa, secondo noi una delle migliori (e qui ti spieghiamo perché). L’app ti consente di cercare le stazioni di ricarica in base alla loro tipologia (pubblica o privata), al tipo di connettore e alla velocità di ricarica. Inoltre, ChargeMap ti consente di aggiungere stazioni di ricarica mancanti sulla mappa e di condividere informazioni con la community di utenti.

Non solo: registrandosi, è possibile avere il Chargemap Pass, una tessera che permette di attivare quasi tutte le colonnine segnalate, se compare la dicitura “compatibile con Chargemap Pass“. Inoltre, è possibile inserire una o più auto elettriche, e il loro taglio di batteria, e programmare i viaggi: Chargemap è in grado di suggerire quante soste di ricarica fare, per quanto tempo, e indicare la stima dell’autonomia residua a fine viaggio.

Enel X Way

Enel X Way è una delle app più popolari per trovare le colonnine di ricarica in Italia. La sua interfaccia è semplice e intuitiva, permettendoti di cercare le stazioni di ricarica più vicine e visualizzare il loro stato di disponibilità in tempo reale. L’app ti consente anche di pagare la ricarica direttamente dal tuo smartphone, o tramite la tessera se richiesta.

Inoltre, permette di scegliere tra più abbonamenti che possono includere oltre 200 kWh al mese, abbattendo notevolmente i costi del rifornimento elettrico.

PlugShare

PlugShare è una app per trovare le colonnine di ricarica molto popolare negli Stati Uniti, ma è anche disponibile in Europa. L’app ti consente di trovare le stazioni di ricarica disponibili vicino a te, visualizzare le recensioni degli utenti e la disponibilità in tempo reale.

Inoltre, PlugShare ti consente di condividere informazioni sulla tua esperienza di ricarica con altri utenti.

Free2move eSolutions

Free2move eSolutions è l’erede di My Easy Charge di FCA. Oltre ad essere un fornitore di wallbox domestiche, permette anche di scegliere un abbonamento e godere di agevolazioni nelle tariffe di ricarica pubblica.

L’app è ben fatta e fluida e mostra tutte le colonnine disponibili, con possibilità di attivarle. Inoltre, è possibile richiedere una Card RFID per attivarle anche in contesti di scarsa o totalmente assente connessione.

Tesla Supercharger

“Teslarato” o no, l’app Tesla Supercharger ti consente di trovare e soprattutto attivare le stazioni di ricarica Supercharger in tutto il mondo.

L’app ti consente di visualizzare le stazioni di ricarica disponibili sulla mappa e di pianificare il tuo viaggio in base alla disponibilità delle colonnine di ricarica. Se non hai una Tesla, ti mostrerà solo quelle disponibili per utenti terzi.

Evway

Altra app utile e intuitiva è evway, uno dei principali fornitori di infrastrutture nel continente.

Anche in questo caso è possibile avere un comodo “Tag” che attivi tutte le colonnine compatibili con il software, e permette di personalizzare la carta integrata scegliendo solo quelle lente, solo quelle veloci o solo quelle in autostrada, ognuna contrassegnata da un colore diverso.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.