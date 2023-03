Come vestirsi in aereo: abbigliamento perfetto per viaggiare comodi

Volare può essere un’esperienza eccitante e avventurosa quanto scomoda, per questo motivo è bene sapere in anticipo come vestirsi in aereo. Tra lunghe attese in aeroporto, voli notturni e cambiamenti di temperatura a bordo, scegliere il giusto outfit per un viaggio in aereo può fare la differenza tra un viaggio piacevole o una vera e propria tortura.

Tuttavia, non è necessario sacrificare lo stile per viaggiare comodi: con alcuni consigli su come vestirsi in aereo è possibile trovare il giusto equilibrio tra comfort e funzionalità. In questo articolo, esploreremo le migliori scelte di abbigliamento per viaggiare in aereo, tenendo conto di fattori come la praticità e la comodità.

Come vestirsi in aereo: i consigli principali

Il consiglio numero uno è di vestirsi a strati. Gli aerei sono noti per essere freddi, quindi assicuratevi di avere un maglione o una felpa a portata di mano anche se non viaggiate durante mesi invernali. Qui vi spieghiamo perchè in aereo fa freddo.

Se effettuate un volo notturno indossate una tuta, che è comoda come un vero e proprio pigiama. Lasciate perdere i jeans, e tutto ciò che è aderente senza essere elastico. Attenzione anche alle scarpe: i piedi possono gonfiarsi durante il volo e non c’è niente di peggio che un paio di scarpe scomode.

Vestirsi a strati: come fare

La stratificazione è un ottimo modo per stare al caldo, ma non troppo, quando si viaggia. Lo strato più importante è quello di base, che dovrebbe essere realizzato in fibre sintetiche che allontanano l’umidità dal corpo, mantenendovi asciutti e comodi.

Gli strati di base sono di solito magliette sottili o camicie a maniche lunghe da indossare in modo che si adattino perfettamente agli altri strati senza appesantirsi sul punto vita. Gli strati base sono ovviamente disponibili in diverse consistenze a seconda del luogo in cui si vive e del periodo dell’anno in cui si viaggia. Ovviamente i climi più caldi possono richiedere più top leggeri invece di un unico top pesante.

Portare sempre un maglione o una felpa

Se temete di avere freddo, portate con voi un maglione o una felpa. Le felpe con la zip anteriore sono ottime per vestirsi a strati perché possono essere tolte facilmente se si ha troppo caldo.

Assicuratevi che il vostro maglione o la vostra felpa non sia troppo ingombrante o pesante: certamente non volete che occupi tutto lo spazio del bagaglio a mano!

Fate attenzione a non indossare maglioni troppo stretti che potrebbero causare fastidio stando seduti per lunghi periodi di tempo.

Come vestirsi in aereo: indossare scarpe comode

Indossare un paio di scarpe comode. Questa è probabilmente la cosa più importante da considerare quando ci si veste per un viaggio in aereo, soprattutto se il volo è intercontinentale. La scelta della comodità deve necessariamente prevalere sulla moda.

Da ricordare sempre:

Indossate scarpe facili da indossare e da togliere. Durante il viaggio passerete spesso attraverso i controlli di sicurezza, quindi è meglio avere delle calzature che si possano togliere facilmente senza dover pensare anche ai lacci.

Indossate scarpe che possano essere indossate con i calzini o con le calze a compressione.

Le calze a compressione

Le calze a compressione sono utili in aereo perché aiutano a migliorare la circolazione sanguigna e ad evitare gonfiore e fastidi alle gambe e ai piedi durante il volo. Durante un volo di lunga durata, la postura seduta e la mancanza di movimento possono rallentare la circolazione del sangue, causando gonfiore alle gambe e ai piedi.

Le calze a compressione esercitano una leggera pressione sulle gambe, favorendo la circolazione sanguigna e riducendo il gonfiore. Inoltre, le calze a compressione possono aiutare a prevenire il rischio di trombosi venosa profonda (TVP), una complicanza potenzialmente grave. Pertanto, le calze a compressione sono consigliate per voglia viaggiare in aereo in modo più confortevole e sicuro.

Sezione: cosa non usare mai in aereo

In genere, si dovrebbe evitare di indossare abiti stretti, scarpe complesse o con tacchi alti, materiali sintetici che non respirano, eccessivi accessori metallici e gioielli voluminosi che potrebbero causare fastidi o ritardi durante i controlli della sicurezza aeroportuale. Inoltre, è meglio evitare di indossare profumi forti che potrebbero disturbare gli altri passeggeri a bordo.

Vediamo in dettaglio:

Si dovrebbero evitare gli abiti stretti in aereo perché possono ostacolare la circolazione sanguigna e causare fastidi e gonfiore alle gambe e ai piedi, soprattutto durante voli di lunga durata. Inoltre, gli abiti troppo stretti possono limitare i movimenti e ridurre la comodità durante il viaggio, causando maggiore stress e stanchezza.

sanguigna e causare fastidi e gonfiore alle gambe e ai piedi, soprattutto durante voli di lunga durata. Inoltre, gli abiti troppo stretti possono e ridurre la comodità durante il viaggio, causando maggiore stress e stanchezza. Indossare scarpe troppo strette o con il tacco alto in aereo può causare fastidi e dolore ai piedi, soprattutto durante voli di lunga durata. Questo perché l’altitudine e la pressurizzazione dell’aereo possono causare gonfiore nelle estremità inferiori, rendendo le scarpe strette o i tacchi alti ancora più scomodi.

In conclusione, scegliere l’abbigliamento giusto per un viaggio in aereo può fare la differenza tra un viaggio confortevole e uno stressante. Gli abiti comodi, i tessuti traspiranti e le scarpe comode sono la scelta migliore per evitare fastidi e dolori durante il volo. Ci auguriamo che questo articolo vi sia stato utile per imparare a vestirvi in aereo. Se avete domande o commenti, non esitate a lasciarli qui sotto!

—–

