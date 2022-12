S-Trax Snowbike Conversion Kit per pedalare sulla neve ovunque

Quando la neve copre le montagne, ma anche le strade, ecco che per i ciclisti si apre la meravigliosa opportunità di continuare pedalare sulla propria MTB grazie al kit S-Trax.

Il nome completo è S-Trax Snowbike Conversion Kit, prodotto dall’azienda austriaca FasterBikes. È composto da due parti: uno sci che sostituisce la ruota anteriore e un’unità cosiddetta “Crawler” che sostituisce la ruota posteriore.

Oltre ai cingoli in gomma il Crawler incorpora anche un freno a disco meccanico e un sistema di cambio continuo incorporato nel mozzo Enviolo Extreme. Una catena va dalla guarnitura esistente della bicicletta al mozzo sul lato trasmissione, mentre un’altra catena va dal mozzo alla pista sul lato non trasmissione.

Attenzione perchè S-Trax non è dotato di un motore. Questo significa che se non avete già una mountain bike elettrica con motore centrale, dovrete pedalare con la forza dei muscoli. Tuttavia, se si dispone di una eMTB con motore centrale, una cadenza di pedalata di 60-70 rpm dovrebbe essere sufficiente per mantenere una velocità di 25-30 km/h, con un rapporto di trasmissione più alto.

Il kit di conversione S-Trax Snowbike è disponibile sul sito web di FasterBikes al prezzo di 2.499,99 euro.

