Il Decreto che inibisce la viabilità forestale al traffico ordinario potrebbe diventare legge.

La notizia del blocco della viabilità in fuoristrada sta creando il panico. Tuttavia la notizia, o meglio il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre 2021, interpretabile come spesso capita in vari modi, sta facendo il giro dei social e gettando nel panico gli appassionati di Mountain Bike, ad esempio.

Decreto del 28 ottobre: cosa dice

Il decreto del 28 ottobre scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° dicembre, definisce quelle che sono le “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale”.

Tuttavia, pur non facendo riferimento riferimento al divieto di circolare in fuoristrada, la punto fondamentale del Decreto è quello di non considerare più le vie forestali soggette al codice della strada. Questo perché la viabilità viene concessa solo e esclusivamente ai mezzi preposti alla manutenzione dei tratti di strada di collegamento.

In buona sostanza, la viabilità forestale viene inibita al traffico ordinario, senza che però venga fatto espresso riferimento al motore. Tuttavia, indirettamente questo Decreto intenderebbe le biciclette. Per completezza di informazione va detto che questi “percorsi” rientrano da sempre in un “vuoto legislativo” poiché mai riconosciuti dal codice della strada.

Le associazioni chiedono chiarezza

Se dovessero rimanere così le cose, il 16 dicembre – cioè trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta – il divieto diventerebbe legge. E quindi la percorrenza di questi tratti di fuoristrada sarebbe concessa solo ai mezzi di soccorso e/o manutenzione. Questo significa il caos totale. Abbiamo saputo che molte associazioni di categoria sono al lavoro da giorni per cercare di fare chiarezza su concessioni e divieti. Rimanessero così le cose, moto da fuoristrada, e-bike e mountain bike avrebbero vita dura.

