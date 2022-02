Un casco per uscire in bici in sicurezza.

Il nuovo Limar Air Stratos è il casco da bicicletta ideale per muoversi in sicurezza sui percorsi gravel (QUI le migliori bici gravel 2022 a prezzi bassissimi). Tuttavia il Limar Air Stratos, disponibile anche nella versione MIPS, è il casco ideale anche per l’uso su strada.

Casco Limar Air Stratos Mips: caratteristiche

Limar Air Stratos Mips è dotato di un sistema di protezione per la testa composto da uno strato a basso attrito che consente uno scorrimento di 10-15 mm in qualsiasi direzione. Tuttavia questo sistema riduce l’impatto rotazionale trasmesso al cervello. Il sistema Mips è integrato nelle imbottiture dei caschi Limar per un maggiore comfort ed una migliore calzata. Infine garantisce sempre una circolazione ottimale dell’aria all’interno del casco.

Casco Limar Air Stratos Mips: prezzo

Il nuovo casco Limar Air Stratos Mips è disponibile nelle colorazioni verde scuro opaco, bianco e nero iridescente presso i migliori rivenditori al prezzo di 139,95 €.

