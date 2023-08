E’ italiano il triciclo elettrico Indimob in fibra di carbonio per muoversi in città

Indimob è un’azienda milanese che ha da poco lanciato un e-trike, un triciclo elettrico a delta in alluminio, cioè con ruota singola anteriore, in due versioni: Naked, quindi monoscocca scoperto, e una seconda versione parzialmente coperta, più adatta all’uso anche quando non c’è il sole.

Un veicolo pensato per essere ben rifinito, sicuro e dal design ricercato, disponibile con un range di prezzi che va da un minimo di 6.172 € a un massimo di 10.246 per il listino, a cui aggiungere eventuali accessori. I prezzi sono indicati al netto di incentivi e promozioni.

Indimob ha un comparto tecnico di livello

Non solo il monoscocca in fibra di carbonio: Indimob è un veicolo con un comparto tecnico davvero di livello. Sfrutta un cambio a 5 velocità che si abbina a un motore Bosch CX da 250 Watt con 85 N/m di coppia massima in grado di supportare al meglio la pedalata, e di arrivare a una velocità massima di 25 km/h.

La batteria va da 40 km nella configurazione a singola batteria fino a 140 km con carico più leggero e due batterie. Ci sono poi la ruota anteriore da 20” e quelle posteriori da 26, tutte con freni a disco idraulici e forcella ammortizzata unita a due ammortizzatori sotto sella che aiutano a meglio sopportare i percorsi un po’ più accidentati. La sicurezza è data infine da luci a LED sia anteriori che posteriori.

Cinque le configurazioni: Naked a uno o due posti, Coupé a uno o due posti o Indicargo, con piattaforma di carico dedicata ai lavoratori.

