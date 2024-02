Il robotaxi Waymo dato alle fiamme a San Francisco in un atto di vandalismo, ne preannuncia altri sempre di più violenti?

Un taxi autonomo Waymo è stato completamente distrutto a San Francisco, nel quartiere di Chinatown, sotto gli occhi di numerosi spettatori. Un portavoce di Waymo ha confermato che il veicolo era vuoto al momento dell’incidente, avvenuto poco prima delle 21:00, e che non ci sono segnalazioni riguardanti feriti. Waymo ha inoltre dichiarato di essere in stretto contatto con le autorità locali per gestire la situazione.

Un rappresentante del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di San Francisco (SFFD) ha riferito a PopSci che i soccorritori sono intervenuti sul posto alle 21:03, in risposta a una segnalazione di “veicolo autonomo elettrico in fiamme”. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto seguendo la procedura standard per incendi veicolari, con l’impiego di un’autopompa, un’autoscala e la presenza sul posto anche del capo battaglione.

Diversi post sui social media durante il fine settimana hanno mostrato circa una dozzina di persone che frantumavano i finestrini della Jaguar I-Pace di Waymo, lo ricoprivano di vernice spray e infine vi lanciavano dentro un fuoco d’artificio, causandone l’incendio, sotto gli incoraggiamenti dei passanti.

Secondo Gizmodo, un testimone ha riferito che una persona con una felpa bianca è saltata sul cofano dell’auto e ha letteralmente distrutto il parabrezza con una mossa in stile wrestling. Ulteriori filmati, caricati sul canale YouTube del reporter di strada “Franky Frisco”, mostrano i soccorritori che spengono l’auto elettrica in fiamme. Il tutto mentre le strade di Chinatown erano particolarmente affollate per i festeggiamenti del Capodanno Cinese.

Frisco ha documentato in passato atti di vandalismo nei confronti di auto a guida autonoma, ma quest’ultimo è particolarmente grave perchè ha completamente distrutto la vettura. All’arrivo, i soccorritori hanno addirittura avuto difficoltà a distinguere se si trattasse di un’auto Waymo o Zoox, sebbene siano due modelli completamente diversi.

so um, don’t throw fireworks at waymo cars pic.twitter.com/A0OclIOJNi — Sam Iglesias (@siglesias) February 11, 2024

Le motivazioni dietro l’incidente sono ancora tutte da chiarire. L’evento si inserisce in un contesto di crescente opposizione locale ai taxi autonomi nella zona, ma anche di atti vandalici. C’è chi ha preso le auto a martellate e chi le ha vandalizzate per divertimento. Da notare come dall’approvazione dello scorso agosto, in diversi casi abbiamo visto come le auto di Waymo, Zoox e Cruise causare ingorghi, non rispettare i segnali di stop ed anche ostacolare i soccorsi. Nello scorso ottobre un taxi autonomo Cruise avrebbe colpito e trascinato per circa 6 metri una pedone. Il CEO di Cruise si è dimesso il mese successivo, e l’azienda di proprietà di General Motors ha poi bloccato ogni attività.

C’è anche da dire che chi protesta contro le auto senza conducente a San Francisco, ha scoperto che basta posizionare dei coni arancioni sul cofano del robotaxi per rendere inutilizzabile il sistema di navigazione finché l’ostacolo non viene rimosso. Un atto di “disobbedienza” sicuramente più “pacifico” rispetto agli atti di vandalismo, che sono sempre da condannare in quanto comportamenti illegali e potenzialmente dannosi verso terzi completamente “innocenti” rispetto alla questione.

Waymo Vehicle surrounded and then graffiti’d, windows were broken, and firework lit on fire inside the vehicle which ultimately caught the entire vehicle on fire. #SFFD

Photos by Séraphine Hossenlopp pic.twitter.com/aOTqL3Rk8V — SAN FRANCISCO FIRE DEPARTMENT MEDIA (@SFFDPIO) February 11, 2024

