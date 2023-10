Cruise sospende le attività di guida automa negli USA dopo il ban in California

Questa settimana, il Dipartimento dei Veicoli a Motore (DMV) della California ha messo in discussione la sicurezza delle auto a guida autonoma di Cruise, sottolineando che rappresentano “un rischio irragionevole per la sicurezza pubblica”. Dopo aver fermato le auto nello stato californiano, ora Cruise ha annunciato una sospensione completa delle attività in tutti gli Stati Uniti, una mossa che segue direttamente l’ordine ricevuto dal DMV di ritirare le auto dalle strade.

“La nostra priorità è intraprendere azioni decisive per ristabilire la fiducia del pubblico nei nostri servizi,” ha dichiarato un portavoce di Cruise, come riportato dalla Reuters. “Pertanto, abbiamo scelto di interrompere proattivamente tutte le attività di guida autonoma della nostra flotta, dedicando questo periodo alla revisione complessiva dei nostri protocolli, sistemi operativi e strumentazioni.”

La controversa decisione è stata scatenata da un’indagine su un recente incidente in cui un pedone è stato coinvolto. Il DMV ha accusato la società, di proprietà General Motors (GM), di mancata divulgazione completa delle informazioni durante l’indagine. Cruise, che aveva esteso le sue operazioni in diverse città americane tra cui Phoenix, Houston, Austin, Dallas e Miami, ha sottolineato appunto che il proprio impegno principale attuale è ristabilire la fiducia del pubblico. Tant’è che pochi giorni fa ha pubblicato la propria versione sull’incidente.

Sebbene Cruise abbia difeso la sua posizione, affermando che l’incidente è stato causato da un terzo veicolo che ha spinto il pedone nella traiettoria dell’auto autonoma, il DMV ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza dell’azienda. L’organo di vigilanza ha sottolineato che Cruise non ha fornito tutti i filmati relativi all’incidente, omettendo video chiave che mostravano il pedone essere trascinato per una distanza considerevole.

Nonostante le assicurazioni di Cruise di aver condiviso tutte le informazioni disponibili, il DMV ha proceduto con la revoca della licenza di test, citando preoccupazioni gravi per la sicurezza pubblica. Inoltre, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato un’indagine indipendente, focalizzandosi su cinque rapporti di incidenti recenti associati ai veicoli Cruise, particolarmente per quanto riguarda i casi di “frenate fantasma”.

Cruise ha recentemente affrontato diverse problematiche, tra cui un incidente in cui uno dei suoi veicoli autonomi è entrato in collisione con un camion dei pompieri, costringendo una riduzione drastica del numero dei suoi veicoli operativi. Un ulteriore episodio dannoso per la reputazione dell’azienda si è verificato quando alcune auto Cruise erano riuscite a creare un ingorgo a San Francisco.

Al momento Cruise garantisce la piena disponibilità, e ci mancherebbe il contrario, su ulteriori indagini da parte della NHTSA per garantire che tutti gli standard di sicurezza e operativi siano rispettati. A questo punto è da vedere se anche Waymo sarà in qualche modo coinvolta, o se potrà continuare a far circolare i propri robotaxi.

