Il Dipartimento Veicoli Commerciali Classici di Volkswagen (VWNO) ha riportato alla luce una gemma storica: il Bulli su rotaie del 1955, noto anche come Klv-20. Questo modello unico, una sorta di fusione tra un treno e un furgone Volkswagen, sarà presentato ai fan durante il primo evento Bulli & Coffee a Hannover il 2 giugno 2024, in occasione dell’International VW Bus Day.

Com’è nato il Bulli su rotaie?

Nel 1954, la Deutsche Bundesbahn aveva bisogno di nuovi mezzi servizio compatti per l’ispezione e la manutenzione delle ferrovie. La soluzione fu quella di combinare il Volkswagen Transporter con un telaio ferroviario. Due aziende, Martin Beilhack di Rosenheim e Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth, furono incaricate di costruire 15 unità ciascuna. Il veicolo ora in possesso di VWNO fu prodotto da Beilhack.

Questi “Bulli ferroviari” venivano utilizzati principalmente per le ispezioni e le riparazioni dei segnali. Il Klv-20 restò in servizio fino agli anni ’70, e oggi ne rimangono solo pochi esemplari funzionanti.

Il Klv-20 è composto da tre componenti principali: la carrozzeria di un T1 Kombi, un motore industriale Volkswagen da 21 kW/28 CV e un telaio con un meccanismo idraulico di sollevamento/rotazione. Questo permetteva al Bulli di essere sollevato, girato e rimesso sui binari da una sola persona, senza dover tornare indietro in retromarcia, offrendo così una grande flessibilità d’uso.

Per rispettare le normative ferroviarie, i fari anteriori e posteriori furono rimossi e sostituiti con pannelli metallici, mentre le luci standard per i veicoli ferroviari furono installate in nuove posizioni: due lampade bianche davanti e una rossa dietro.

La storia lavorativa del Bulli Ferroviario

Il Klv-20 in questione iniziò la sua carriera al deposito ferroviario di Plattling, in Baviera, e fu successivamente utilizzato nel deposito di manutenzione segnali di Plattling. Ritirato dal servizio negli anni ’70, trovò una nuova casa nella regione del Palatinato, nel sud-ovest della Germania. Nel 1988 fu acquisito da un collezionista ferroviario nello stato dell’Assia. Ora, questo raro Bulli su rotaie fa parte della collezione di veicoli classici di Volkswagen Commercial Vehicles ad Hannover.

Curiosamente, esisteva un opuscolo di vendita per questo insolito Bulli, che descriveva il veicolo come “veicolo su rotaia per uso universale“. Un documento che evidenziava la versatilità e l’efficacia del Klv-20 come piccolo autobus ferroviario o furgone con una carrozzeria aerodinamica e ben equipaggiata del

Chiunque voglia vedere dal vivo questo “bus su rotaie”, insieme ad altri gioielli della collezione VWNO, potrà farlo il 2 giugno 2024 ad Hannover. In occasione del 2° International VW Bus Day, si terrà come accennato un incontro Bulli & Coffee presso il parcheggio del centro clienti dello stabilimento VWCV nel distretto di Stöcken.