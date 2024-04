Mercedes-AMG presenta la nuova GT 63 S E PERFORMANCE, un’auto sportiva ibrida che unisce il lusso alla tecnologia della Formula 1.



A Shanghai, Mercedes-AMG ha introdotto una vera e propria rivoluzione nel segmento delle auto sportive di lusso con il lancio del nuovo modello GT 63 S E PERFORMANCE. Questa supercar si distingue per la sua configurazione ibrida E PERFORMANCE, che unisce un motore V8 a un’unità elettrica, promettendo una reattività istantanea e una potenza impressionante.

Il cuore pulsante della GT 63 S E PERFORMANCE è rappresentato dal suo motore V8 biturbo da 4,0 litri abbinato a un motore elettrico AMG che eroga una potenza combinata di 600 kW (816 CV) e una coppia di 1.420 Nm. Questi numeri si traducono in una spettacolare accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi, e una velocità massima di 320 km/h. Tali prestazioni sono supportate da tecnologie avanzate come le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL e lo sterzo attivo dell’asse posteriore, che equilibrano dinamismo e comfort.

Un’altra caratteristica saliente è la trasmissione, che vede il motore V8 collegato all’asse anteriore e l’unità elettrica all’asse posteriore, dotata di una batteria leggera ad alte prestazioni posizionata strategicamente per una distribuzione ottimale del peso. Questa disposizione garantisce non solo una maggiore agilità ma anche un migliore bilanciamento del veicolo, essenziale per una guida dinamica.

Un elemento distintivo di questa vettura è sicuramente la batteria AMG High Performance. Grazie a un sistema di raffreddamento diretto innovativo, ogni singola delle 560 celle è raffreddata individualmente da un liquido non infiammabile, che garantisce una gestione ottimale del calore e migliora significativamente le performance della batteria.

La tecnologia impiegata nel nuovo modello GT 63 S E PERFORMANCE è chiaramente ispirata alla Formula 1, segno evidente dell’impegno di Mercedes-AMG nel trasferire le innovazioni del motorsport direttamente sulle strade pubbliche. Questo modello non solo eleva gli standard di performance ma ridefinisce il concetto stesso di auto sportiva ibrida, con un occhio sempre attento all’efficienza e alla sostenibilità. Con questa nuova proposta, Mercedes-AMG conferma il suo ruolo di leader nel settore, promettendo un’esperienza di guida senza precedenti per gli appassionati del brand e della velocità.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD