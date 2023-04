La nuova Mercedes Maybach EQS Suv 2023 è il primo modello di serie completamente elettrico. Si basa sulla tecnologia dell’EQS SUV di Mercedes-EQ e combina eccellenza tecnica con l’esclusività di Maybach.

Mercedes Maybach EQS Suv 2023: design

Gli esterni speciali con la stella Mercedes in posizione verticale sul cofano e il frontale nero di grande impatto, che porta la griglia del radiatore specifica di Maybach nell’era dell’elettro-mobilità, assicurano un aspetto inconfondibile. Anche la verniciatura bicolore opzionale è tipica del marchio. Grazie ai materiali pregiati, alla perfetta lavorazione artigianale e ai dettagli esclusivi, l’ampio abitacolo offre un’esperienza di comfort olistico con un effetto cocooning. La Mercedes Maybach EQS Suv stabilisce il nuovo punto di riferimento nel segmento dei luxury suv di fascia alta; completamente elettrici.

La stella Mercedes troneggia sul cofano. Il frontale è caratterizzato dal tipico pannello nero del marchio con listelli verticali cromati che conferiscono un aspetto tridimensionale di profondità. Il grande pannello nero è liscio e chiuso per la prima volta. L’elemento high-tech per i sensori radar è completamente integrato e non più visibile.

Le lamelle cromate in filigrana si trovano anche sulla presa d’aria del paraurti. La classica scritta Maybach è discretamente incorporata in una striscia decorativa cromata, che forma un tutt’uno con la striscia luminosa continua dei fari Digital Light di serie. Il motivo Maybach con diversi piccoli emblemi del marchio si ritrova anche nelle parti di rifinitura del paraurti laterale.

Se osservata lateralmente, le caratteristiche specifiche includono le audaci cornici cromate dei finestrini laterali e il rivestimento cromato del montante B. Questo elemento decorativo è parte integrante della firma Mercedes-Maybach e sottolinea la lunghezza della zona dei sedili posteriori.

Il suv Mercedes Maybach EQS monta esclusivi cerchi in lega e forgiati da 21 o 22 pollici. Un altro elemento che attira l’attenzione sono le pedane di serie, che si illuminano al buio. Le pedane sono in alluminio anodizzato, che riprende il look gessato del pannello frontale nero.

Nella parte posteriore, i gruppi ottici posteriori sottolineano il carattere esclusivo come una striscia luminosa continua con un’elica in due parti. Le luci sono animate su tutta la larghezza. L’aspetto speciale della Mercedes Maybach EQS suv comprende anche la tipica verniciatura bicolore disponibile in cinque combinazioni di colori: argento high-tech/nero ossidiana, argento high-tech/blu nautico, nero ossidiana/grigio selenite, nero ossidiana/oro kalahari e marrone velluto/nero ossidiana.

Mercedes Maybach EQS Suv 2023: interni

Un punto di forza per i passeggeri anteriori è l’Hyperscreen MBUX di serie con “zero layer” e animazioni di avvio specifiche di Mercedes-Maybach su tutti e tre i display. L’aspetto complessivo è stato progettato appositamente per la Mercedes-Maybach EQS Suv in un elegante blu profondo. I contorni degli strumenti rotondi sono in oro rosa.

Il display centrale apre con la nota schermata iniziale e il cosiddetto “livello zero”. In questa impostazione di base, domina la mappa di navigazione. Il guidatore può effettuare direttamente l’80% delle interazioni più comuni senza cambiare applicazione. Il sistema reagisce alla situazione ed è personalizzato con suggerimenti intelligenti e offerte lungimiranti.

I contenuti funzionali e la struttura operativa dei tre display corrispondono a quelli del suv EQS di Mercedes-EQ. L’aspetto può essere personalizzato con tre stili di visualizzazione (discreto, sportivo, Maybach) e tre modalità (navigazione, assistenza, servizio). Nello stile discreto, il contenuto è ridotto al minimo e coordinato armoniosamente con il cambio di colore dell’illuminazione ambientale selezionata.

I passeggeri posteriori possono usufruire della stessa vasta gamma di funzioni di infotainment e comfort grazie a due display da 11,6 pollici posizionati sugli schienali dei sedili anteriori. Con l’High-End Rear Seat Entertainment MBUX di serie, i contenuti possono essere condivisi in modo semplice e veloce sui vari display. È inoltre possibile selezionare e modificare le destinazioni di navigazione dai sedili posteriori.

La dotazione di serie comprende anche il tablet posteriore MBUX, che può essere utilizzato anche all’esterno del veicolo, e l’MBUX Interior Assist. Con l’aiuto di telecamere, è in grado di riconoscere le richieste di comando dei passeggeri dai movimenti del corpo e delle mani e di eseguire le funzioni corrispondenti, ad esempio l’accensione delle luci di lettura.

I materiali naturali realizzati con una perfetta maestria artigianale creano un elegante contrasto con l’aspetto high-tech. La Mercedes-Maybach EQS suv è dotata di serie di pelle Nappa Maybach Exclusive nei colori caldi marrone espresso/marrone perla balao. Come optional è disponibile il beige macchiato/marrone perlato. Per un look ancora più sofisticato, la pelle Maybach Manufaktur Exclusive Nappa è disponibile come optional nei colori crystal white/silver grey pearl.

