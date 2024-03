Lego Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Il nuovo modello Lego Technic della Mercedes-AMG F1 W14 E Performance è una riproduzione in scala 1:8 che cattura l’essenza della performance e del design delle monoposto di Formula 1.

Nel mondo degli appassionati di Formula 1, ricostruire con cura ogni dettaglio di un’auto da corsa leggendaria regala sempre grandi soddisfazioni . Ora, grazie alla collaborazione tra Lego Technic e Mercedes-AMG, è possibile immergersi nella costruzione del modello della Mercedes-AMG F1 W14 E Performance della stagione 2023, una vera e propria sfida per tutti che amano i dettagli, la precisione e le auto della F1.

Il modello in scala 1:8 riproduce la livrea autentica, il che rende questo modello spettacolare da ogni angolazione. Questo set Lego Technic non si limita ad essere un semplice modello statico. Gli appassionati avranno il piacere di scoprire le sue funzionalità, come lo sterzo controllabile sia tramite il volante che attraverso una manopola posizionata sul tetto dell’auto. La cura per i dettagli è poi evidente nella possibilità di rimuovere la cover del motore per svelare un differenziale e un motore a 6 cilindri con pistoni mobili, oltre a un’ala posteriore apribile ispirata al sistema DRS dell’auto vera.

Che si tratti di un regalo per sé stessi o per un caro appassionato di corse, il set Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Lego Technic arricchirà ogni collezione.

Lego Technic eleva l’esperienza di costruzione con l’app Lego Builder, che permette di accedere a istruzioni di costruzione interattive in 3D. Con 1.642 pezzi, dettagli autentici e funzionalità avanzate, offre agli appassionati una piacevole sfida costruttiva!

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD