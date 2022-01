Imago Iter: una piccola casa mobile con tutto ciò che serve

Imago Iter è una piccola e minimalista casa mobile in legno di cedro con superficie di 6,5 metri quadrati, lunga 3,7 metri al costo di 30.000€

Sembra una baita di montagna, o ancora di più una di quelle casette da giardino, ma è in realtà una casa mobile molto minimalista. Si chiama Imago Iter (dal latino si potrebbe tradurre come “Immagina il viaggio“), ed è poco più di una roulotte che si presenta come ben costruita e, soprattutto, per offrire uno spazio abitativo compatto e facilmente rimorchiabile, dove inserire solo quello che serve.

È prodotta dall’azienda giapponese Bess, viene commercializzata a un prezzo che parte da 3,51 milioni di Yen, poco meno di 30.000 euro. Ma, al momento, non sembra esserci l’intenzione di venderla all’estero.

Le caratteristiche di Imago Iter

La piccola casetta è costruita su un rimorchio a doppio asse, mentre la struttura è in legno di cedro. Il tetto può essere o in legno, o in plastica trasparente per una maggiore luminosità. A livello di dimensioni, occupa lo stesso spazio di una Fiat 500, visto che è lunga appena 3,7 metri.

All’interno si accede tramite una porta scorrevole in vetro, e la casetta in generale si presenta molto luminosa grazie alle ampie vetrate. La superficie utilizzabile è di 6,51 metri quadrati, con un solo locale che si può personalizzare per aggiungere mobili, scaffali e volendo un piccolo soppalco per la zona notte.

Mancano il bagno e la cucina, che si possono aggiungere con un po’ di fatica ma che in realtà suggeriscono che Imago Iter è più adatta a dei campeggi che a vere e proprie notti lontani da tutto, in quanto più simile a una camera da letto con ufficio portatile.

Una sfida, insomma, ma anche un modo diverso di fare roulotte. Sembra anche uno di quegli esperimenti di roulotte alternativa fatti da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May ai tempi d’oro di Top Gear!

