Benetti Monaco Yacht Show 2023: all’evento più esclusivo della nautica mondiale, Benetti presenta in anteprima mondiale due modelli di B.Now 50M, famiglia di megayacht in acciaio dal dna innovativo e versatile pensata per lunghe crociere in cui sentirsi come a casa: FantaSea e Alunya, quest’ultimo dotato del rivoluzionario Oasis Deck.

Benetti Monaco Yacht Show 2023: FantaSea e Alunya

FantaSea è un invito alla vita outdoor: si caratterizza, infatti, per un ampio beach club di 36 metri quadrati, una piscina a poppa del Main Deck e una Jacuzzi a prua sul Sun Deck. A differenza dei modelli precedenti, questo yacht presenta una confortevole steam room nella beach area per momenti di estremo relax.

Tutti gli arredi delle zone esterne sono realizzati su misura per andare incontro ai desideri dell’armatore mentre le ampie porte finestra di questo yacht donano un senso di continuità tra indoor e outdoor. Gli interni, disegnati dall’Interior Style Department di Benetti, presentano ambienti moderni con finiture ceramiche di alta qualità.

Altro protagonista a firma Benetti in acqua durante il salone di Monaco è “Alunya”. Questo 50 metri della famiglia B.Now è il secondo modello della famiglia dotato dell’Oasis Deck, la soluzione con cui Benetti ha ridefinito la tradizionale spiaggetta di poppa incorporando terrazze idrauliche apribili che si estendono per tutta la larghezza del ponte per offrire un imponente beach club di 110 metri quadrati.

Grazie all’Oasis Deck, è garantita una vista senza ostacoli a 270 gradi da poppa; completano la beach area la piscina a sfioro con pareti di vetro e numerosi salottini dedicati ai momenti di convivialità.

