Custom Line Navetta 30 Gindungo è il nuovo superyacht che coniuga eleganza senza tempo, innovazione e una personalizzazione su misura.

Custom Line ha varato Gindungo, il sedicesimo esemplare della linea Navetta 30, presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona. Questo gioiello nautico, battezzato con un nome che evoca energia e fortuna (prende il nome dall’omonimo peperoncino originario dell’Angola), rappresenta l’apice dell’eleganza senza tempo e della personalizzazione su misura, distinguendosi come un vero e proprio best seller nel segmento dei superyacht.

Progettato in collaborazione tra il Dipartimento Strategico di Prodotto di Ferretti Group e il Dipartimento Engineering, con il contributo di ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel per l’interior design (insieme alla consulenza strategica del Custom Line Atelier) e l’architetto Filippo Salvetti per gli esterni, Gindungo unisce in modo impeccabile tradizione e innovazione. Il suo design esteriore si caratterizza per linee orizzontali che si estendono lungo lo scafo, conferendo al profilo una silhouette slanciata e dinamica che ottimizza le prestazioni senza sacrificare l’efficienza energetica.

Gli spazi a bordo sono concepiti per offrire esperienze uniche di convivialità e relax. La disposizione intelligente dei quattro ponti, insieme alle ampie vetrate e ai ponti alti oltre ai due metri, garantisce una visibilità panoramica e una connessione diretta con l’ambiente marino circostante. Ogni dettaglio degli interni è stato studiato per massimizzare comfort e funzionalità, creando un ambiente che fonde l’essenza classica con tocchi contemporanei.

L’interno di Gindungo riflette la personalità e lo stile dell’armatore, con un’attenzione particolare alla scelta dei materiali, dai pregiati cuoi nabuk e noce americano, fino ai sofisticati marmi Calacatta Gold e Sahara Noir. L’armonia cromatica degli spazi è arricchita da un uso sapiente dei colori, che spazia dalle tonalità chiare e neutre a quelle più intense e profonde, creando atmosfere accoglienti ed eleganti.

Il risultato è un superyacht che esemplifica la filosofia di Custom Line: offrire imbarcazioni che siano allo stesso tempo un rifugio lussuoso e un mezzo per esplorare il mondo con stile, sicurezza e un impareggiabile senso di appartenenza al mare.

Fonte Custom Line

Copyright Image: Sinergon LTD