Sunseeker 120 Yacht: il nuovo lussuosissimo superyacht

Il Sunseeker 120 Yacht è il nuovo superyacht, che si stende su tre ponti, che vanta con un ampio pozzetto di poppa, un imponente flybridge e una cabina armatoriale mozzafiato sul ponte principale.

Sunseeker 120 Yacht si caratterizza per il design esterno dalle forme geometriche audaci. L’area esterna offre spazi incredibili come una terrazza penthouse accessibile attraverso porte di sicurezza in vetro, arredata con mobili eleganti e un bar fisso. La piattaforma bagno, con sistema di sollevamento, integra un lettino prendisole con parasole, trasformandosi in un’invitante area relax a pelo d’acqua. L’ampio garage può ospitare un tender di sei metri e due jet ski, dimostrando l’impegno di Sunseeker nel combinare lusso e avventura.

Il flybridge si rivela come un rifugio sensazionale, dotato di mobili da esterno di fornitori selezionati, tra cui lettini, un grande divano e sedie per il relax, centrati intorno a un tavolo da pranzo per dodici ospiti. Questo spazio, con oltre 71 metri quadrati di area vivibile, è pensato per l’intrattenimento e il relax, offrendo una vista mozzafiato sull’orizzonte. A prua si trova invece un’enorme dinette a C con due tavoli gemelli, la vasca idromassaggio e un prendisole per quattro persone. La cucina del ponte principale, comodamente situata a babordo, offre un accesso diretto al flybridge.

Internamente, il 120 Yacht si distingue per caratteristiche pensate per esaltare l’esperienza a bordo. Può ospitare dieci ospiti in quattro cabine ospiti, ognuna con bagno privato, oltre a una straordinaria suite armatoriale sul ponte principale. Gli interni sono stati concepiti in collaborazione con Design Unlimited, utilizzando materiali che massimizzano la luce naturale e creano un’atmosfera ricca e sofisticata. Vista ininterrotta dalla sala da pranzo al salotto nell’ampio open space del ponte principale. Le lussuose finiture in pietra, le dettagliate paratie centrali e gli elementi di illuminazione di spicco creano uno spazio elegante in cui l’armatore e i suoi ospiti possono immergersi.

Il ponte principale, con oltre 122 metri quadrati di volume interno, è sapientemente suddiviso tra la zona pranzo formale e il salotto, senza compromettere lo spazio o la fluidità degli ambienti. Il pavimento in marmo nella sala da pranzo, vine esaltato da un disegno geometrico coordinato sul soffitto, mentre il salone beneficia di una selezione di mobili più angolari, un grande divano a babordo, con piano d’appoggio e scaffali integrati. Sul lato opposto, comode poltrone con tavolino offrono posti a sedere per gruppi numerosi.

La suite armatoriale, vero gioiello di questo yacht, è accessibile tramite un ingresso che garantisce una completa privacy e si apre su un ambiente lussuoso caratterizzato da mobili su misura, finiture in marmo e ampie finestre che offrono una vista spettacolare sul mare. L’attenzione ai dettagli, dalla cabina armadio al bagno en-suite dotato di ogni comfort, riflette l’impegno di Sunseeker nel creare spazi che incarnano il massimo del lusso e del benessere.

Copyright Image: Sinergon LTD