Custom Line 120 My Someday: design ed eleganza made to measure

Custom Line 120 My Someday: è stato varato il nuovo yacht presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona, l’armatore ha voluto uno spazio altamente personalizzato, nel quale ogni rifinitura è una dichiarazione di estetica, di design ed eleganza made to measure.

Custom Line 120’ nasce dal Dipartimento Engineering di Ferretti Group, a cui si affianca la maestria di Francesco Paszkowski Design per la progettazione del design degli esterni e degli interni. Per l’interior si conferma strategico il ruolo del Custom Line Atelier, che ha lavorato in rapporto diretto con il cliente per interpretarne i desiderata di stile.

Custom Line 120 My Someday: caratteristiche

Lungo 38.36 metri per 7.65 di larghezza, carattere marcatamente sportivo, contraddistinto dal profilo filante, potente e dallo stile contemporaneo, offre il massimo in termini di velocità, performance e benessere a bordo. Il design connette esterni e interni grazie alle ampie finestrature a scafo e alle vetrate cielo-terra in coperta, facendo entrare la luce e il blu del mare a ogni sguardo.

A rendere ancora più unico e originale questo megayacht, il flybridge con la vasca e i lettini prendisole incorporati in un’unica struttura e il layout del bagno armatore, con una doccia laterale e un unico mobile-lavabo completato da una grande specchiera centrale.

Essenzialità e raffinatezza caratterizzano il design delle aree interne, in cui l’accostamento tra colori chiari e scuri, con tonalità che vanno dalle eleganti sfumature del grigio alle calde e avvolgenti nuances di beige, bronze e brown, esalta l’entrata della luce e amplifica la vivibilità degli spazi.

Anche gli arredi sono stati realizzati secondo lo stile dell’armatore, in collaborazione con i più rinomati brand di design, utilizzando materiali eccellenti e sofisticati come il marmo Arabescato Carrara, il cuoio e il legno laccato con effetto matt.

—–

