Il primo monopattino elettrico della collezione Argento by Pininfarina.

Il monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina nasce dalla collaborazione fra Pininfarina e Platum, marchio per la mobilità elettrica urbana di MT Distribution. KPF è il primo di una famiglia di prodotti ideati per la mobilità urbana comprensiva di monopattini, biciclette e bici pieghevoli, tutti mezzi elettrici. Nel corso del 2022 verrà lanciata anche la prima bici della gamma.

Monopattino elettrico KPF Argento by Pininfarina: caratteristiche

KPF è un concentrato di tecnologia, ergonomia e innovazione con componenti di alta qualità che garantiscono il massimo del comfort all’utilizzatore. Il design dinamico ed elegante di KPF è stato realizzato prestando particolare attenzione alla funzionalità e alla trasportabilità oltre che alla dinamicità su strada in sicurezza.

Tra le caratteristiche che distinguono KPF troviamo la pedana di 83,5 cm che valorizza al massimo le fluttuazioni del corpo dell’utilizzatore, sospensioni nascoste, autonomia di 40 km. Il telaio in alluminio è progettato specificamente per le tre differenti modalità di guida: eco – fino a 6 km/h per l’utilizzo in aree pedonali – normal, che raggiunge i 20 km/h, e sport, la cui velocità massima è di 25 km/h.

Le ruote da 10” con camera ad aria, attutiscono le irregolarità della strada, offrendo maggiore stabilità. Il display include il tachimetro, il livello di batteria e la distanza percorsa – totale e della singola sessione – e fari a led che diventano tratto distintivo di stile e sicurezza. KPF è disponibile in due versioni, con e senza frecce.

La solida esperienza di Pininfarina nel design della mobilità elettrica e smart e le competenze tecniche all’avanguardia di Platum hanno permesso di dar vita ad una famiglia di mezzi di micro-mobilità elettrica dallo stile unico ed innovativo, della quale KFP è il primo risultato.

KPF è disponibile nel colore Argento brillante, con dettagli turchesi sulla pedana. KPF Argento by Pininfarina sarà disponibile da fine marzo sull’e-commerce urbanemobility.com e nei migliori negozi di elettronica di consumo. Prezzo a partire da 599€.

