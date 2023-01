Il 2023 è un anno di anniversari per tante auto. Numerosi modelli e alcune Case, infatti, festeggeranno il loro compleanno nel corso dei dodici mesi appena cominciati: dalla Volkswagen Passat alla Ford Mustang, dalla Kia Sportage all’Audi TT, da Honda a Lamborghini, ecco 10 ricorrenze da celebrare.

Se, come abbiamo visto, alcune auto usciranno di produzione nel 2023, altre sono più vive e vegete che mai. E sono pronte a scrivere altre pagine della loro storia. Scopriamole nel dettaglio.

Porsche 911

Partiamo dalla Porsche 911, che festeggia 60 anni di carriera. Pur essendo stata messa in vendita solo nel 1965, infatti, ha debuttato nel 1963 come Porsche 901. Da allora, sono cresciute almeno due generazioni, ma lo stile di questa sportiva è rimasto sempre lo stesso, con l’inconfondibile impronta del motore posteriore.

Se all’inizio la potenza del motore 2.0 era di 128 Cv, risultato di tutto rispetto per l’epoca, quella attuale delle versioni più performanti arriva a 650 Cv. Sono cambiate le mode, ma il vizietto della velocità, di certo, a questa sessantenne non manca…

Mercedes Classe C

Restando in Germania un altro anniversario importante è quello della Mercedes Classe C, nata 40 anni fa, nell’ormai lontano 1983, con il nome di Mercedes 190. Cinque generazioni, l’ultima delle quali arrivata nel 2021, per un modello che è diventato familiare anche per molti italiani. L’ultima serie della Baby Benz ha anche introdotto il mild hybrid e il plug-in hybrid. Una storia che, dunque, prosegue…

Ford Mustang

Icona americana per eccellenza, la Ford Mustang ha saputo costruirsi la sua fama anche in Europa e in Italia. Se la prima Mustang è stata progettata alla fine del 1963, sessant’anni fa, la ricorrenza che citiamo è quella per la Mustang di seconda generazione, introdotta 50 anni fa, poco prima della crisi petrolifera. Una generazione che non sarà ricordata per i cavalli, visto che anche la King Cobra 5.0 non era in grado di superare la soglia dei 139 Cv.

Lo stile del modello, però, si avvicina e molto a quello odierno. Oggi la Mustang ha mantenuto fedeltà alla sua storia, ma ha anche introdotto la versione elettrica. I tempi cambiano…

Kia Sportage

Trent’anni e cinque generazioni per la Kia Sportage, nata nel 1993. La coreana ha saputo affermarsi come auto concreta, senza trascurare lo stile, che nelle ultime generazioni è stato decisamente affinato e reso al passo con i tempi. L’ultima serie è all’insegna delle alimentazioni alternative: mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid, oltre che GPL.

Volkswagen Passat

Non passano certo inosservati i 50 anni della Volkswagen Passat, che dal 1973 ad oggi è diventata un vero e proprio classico tra le familiari. Dalla matita di Giugiaro è trascorso un pezzo di storia, ma la spaziosità è rimasta nel tempo la caratteristica essenziale di questa vettura. Che oggi è arrivata all’ottava generazione.

Honda

Forse solo i veri appassionati di auto lo sanno, ma la Honda ha lanciato la sua prima auto sessant’anni fa, nel 1963: stiamo parlando del pick-up T360, che fu ideato per soddisfare le normative giapponesi di allora sulle microcar, che godevano di notevoli vantaggi fiscali.

La sua storia durò solo quattro anni, ma in compenso il binomio tra la Casa giapponese e le quattro ruote è proseguito fino ad oggi, con modelli di successo come la Accord, la Civic, la CR-V e lanci al passo con i tempi, come quello recente della Honda-e.

Lamborghini

E’ vero che la prima icona della Lamborghini, la Miura, è nata nel 1966 ma effettivamente la Casa di Sant’Agata Bolognese ha scritto per la prima volta il suo nome negli almanacchi nel 1963, quindi sessant’anni fa. Tanti i modelli di successo che hanno visto la luce, dalla Countach alla Diablo, fino ad arrivare alle più moderne Urus e Huracan. I primi anni Duemila hanno visto ottima protagonista la Gallardo, che proprio quest’anno festeggia il ventesimo compleanno dalla nascita.

Smart fortwo

La city car per antonomasia è nata nel 1998, quindi nel 2023 festeggia i 25 anni. Piccola come nessun altra, la Smart fortwo ha saputo crescere nello stile, senza rinunciare al suo Dna. Il piglio modaiolo si è sempre tradotto in un prezzo tutt’altro che popolare, ma allo stesso tempo si è rivelato un punto di forza per il modello. Che ormai ha abbandonato i motori termici per diventare solo elettrica.

La sua gamma, recentemente, si è arricchita con la versione a quattro posti, Smart forfour, che però non è mai riuscita a replicare la popolarità della sorella.

Ford Focus

La Ford Focus, nata 25 anni fa, è destinata ad uscire di produzione, ma intanto il modello, che ha alle spalle quattro generazione, può celebrare un quarto di secolo. Molto versatile e declinata in varie carrozzeria, la Focus vanta nel suo palmares anche il titolo di Auto dell’anno.

Audi TT

Presto verrà rimpiazzata da un modello elettrico, ma l’Audi TT, per molti giovani degli anni Novanta e Duemila, rimarrà un punto di riferimento in termini di sportività.

L’aspetto moderno e le prestazioni dei motori che hanno equipaggiato le tre generazioni di TT sono stati il fil rouge dei 25 anni di storia vissuti dal modello.

—-

