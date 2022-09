Arriva il monopattino elettrico a quattro ruote Dragonfly con 80 km di autonomia

D-Fly ha presentato il cosidetto iperscooter, ovvero il Dragonfly, un monopattino elettrico a quattro ruote con ben 80 km di autonomia. Sviluppato da un team di ingegneri britannici e americani, Dragonfly è una vera e propria meraviglia tecnologica, un po’ come un altro monopattino, questa volta italiano: l’Askoll e.sco

Dragonfly monopattino elettrico a quattro ruote: caratteristiche

Grazie allo sterzo full-tilt brevettato, alle sospensioni a doppia ammortizzazione indipendente su 4 ruote e a un design elegante, Dragonfly offre una stabilità e un controllo senza pari anche su terreni difficili.

L’Hyperscooter Dragonfly è più di un semplice monopattino elettrico a 4 ruote. È l’equivalente della mobilità urbana di una supercar. Con pneumatici slick da 10″ e componenti meticolosamente progettati, questo hyperscooter è perfetto per chiunque voglia sfrecciare nel traffico e arrivare a destinazione con stile.

Il sistema brevettato di sterzo tridimensionale Full-Tilt è un modo rivoluzionario e intuitivo di sterzare coinvolgendo tutte e 4 le ruote contemporaneamente. Si sincronizza con i movimenti del pilota. L’ampia piattaforma a 4 ruote in fibra di carbonio, unica nel suo genere, offre una stabilità e una sicurezza senza pari quando si affrontano i pericoli del moderno paesaggio urbano.

L’iperscooter Dragonfly è dotato di due potenti motori da 550 W che erogano un’enorme potenza di picco totale di 1.650 Watt a tutte e quattro le ruote, consentendo di mantenere comodamente e con sicurezza velocità fino a 40 km/h. L’hyperscooter è dotato della prima sospensione a doppio braccio, di una sospensione idraulica a molle completamente regolabile su tutte e 4 le ruote, di una sospensione regolabile del ponte e di un’articolazione completa dell’asse.

La capacità della batteria non è ancora stata rivelata ufficialmente, ma il Dragonfly dovrebbe essere in grado di percorrere 80 km con una singola carica. La batteria può essere alimentata tramite un ingresso da 48 V e una ricarica elettrica completa richiede circa 3 ore. Una maggiore versatilità è offerta da una batteria intercambiabile, posizionata nello stelo.

Il monopattino Dragonfly viene introdotto sul mercato in due versioni: la DF urbana e la DFX fuoristrada.

Il DF è progettato per una guida fluida nelle aree urbane o nei parchi. Se invece siete alla ricerca di un’opzione per terreni impegnativi, il DFX è perfetto per voi, poiché è dotato di parafanghi e paramani più larghi. In ogni caso, entrambe le versioni sono veloci, comode e rendono ogni corsa un’esperienza piacevole.

Dragonfly è disponibile su Indiegogo, con prezzi che variano tra le 1750 sterline della DF e le 2100 sterline della DFX, a seconda della variante che vi interessa.

