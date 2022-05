E’ in arrivo la limited “Pioneer” edition di Microlino EV

Il quadriciclo elettrico Microlino Limited Pioneer Edition in edizione limitata di 999 esemplari a 12.500 euro, autonomia di 230 km/h e velocità massima di 90 km/h.

Sta arrivando Microlino EV limited “Pioneer” edition, quadriciclo elettrico del quale abbiamo iniziato a parlare un paio di anni fa. Dopo l’annuncio all’inizio del mese della nuova linea di produzione a Torino ora operativa, Micro Mobility Systems AG ha lanciato un’edizione limitata “Pioneer” della sua versione elettrica di Isetta.

Ricordiamo allora che Micro Mobility Systems AG ha iniziato a vendere scooter elettrici nel 1999 e ha deciso di espandersi in altre soluzioni di micromobilità con il lancio di una bubble car elettrica al Salone di Ginevra del 2016. La bubble car elettrica è stata sottoposta a una riprogettazione completa nel 2020 ed è stata ulteriormente perfezionata sulla strada della produzione.

La nuova linea di assemblaggio da 3.000 m2 dell’azienda produrrà una Microlino EV ogni 20 minuti, ma per il momento l’attenzione si concentra sul lancio dei modelli della Serie Pioneer, una serie limitata di 999 microcar destinate agli |”early adopters” come ricompensa per i sei anni di paziente attesa.

Come accennato Microlino è classificato quadriciclo pesante L7e, collocandosi nello stesso spazio di mobilità elettrica del Renault Twizy e Citroen Ami. Anche sul sito ufficiale lo slogan è “non è un’automobile, Microlino monta un motore da 12,5 kW con una coppia di 89 Nm e velocità massima di 90 km/h. E’ un due posti ed offre 230 litri di spazio nel bagagliaio per la spesa.

Microlino proposto in tre versioni con tre configurazioni di batterie fino a 14 kWh per 230 km per carica elettrica. L’edizione Pioneer, del peso di 515 kg, è dotata di una batteria agli ioni di litio da 10-5 kWh che consente di percorrere fino a 177 km con una sola carica e può essere rifornita da una presa di corrente domestica in meno di quattro ore.

Ogni veicolo, numerato singolarmente, sarà disponibile in una scelta di finiture Atlantic Blue e Torino Aluminium, uniche per questa edizione. I materiali interni “premium” comprendono pelle vegana e pelle scamosciata, tetto apribile è di serie e, sebbene non ci sia un vero e proprio sistema di infotainment, ci sono anche altoparlanti Bluetooth portatili.

Microlino è gia prenotabile online con un prezzo base di 12.500 euro.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.