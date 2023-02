Citroën Ami 2023: tutto quello che devi sapere

La Citroën Ami è la city car elettrica che si presenta come la soluzione ideale per la mobilità urbana. Con il suo design innovativo e la sua praticità, la Ami rappresenta un’alternativa eco-sostenibile e conveniente ai mezzi di trasporto tradizionali. La Citroën Ami è una microcar elettrica a due posti, ufficialmente quadriciclo leggero elettrico. È stata lanciata sul mercato nel 2020 come veicolo urbano a basso costo e ad alta efficienza energetica.

È progettata principalmente per l’utilizzo in città, come mezzo di trasporto individuale o per la condivisione, e può essere guidata senza patente o con “patentino” in molti paesi europei. Ecco tutte le sue caratteristiche.

Quanto costa la Citroën Ami 2023?

In generale, il prezzo della Citroën Ami si colloca nella fascia bassa del mercato delle auto elettriche, poiché è stata progettata per essere un’alternativa economica e accessibile ai veicoli tradizionali.

In Italia, il prezzo di listino della Citroën Ami parte da 5.874,43 € (consegna esclusa), ma è possibile usufruire di incentivi governativi per l’acquisto di veicoli elettrici che possono ridurre il costo finale dell’auto. La più costosa è la top di gamma My Ami Tonic, il cui listino è di 6779,35 €.

Molto interessante il leasing legato alla Ami, che in tutti gli allestimenti prevede 47 canoni mensili da 30 € più anticipo di circa 2.000 €. Il canone comprende i costi di assicurazione e la manutenzione.

Le caratteristiche della Citroën Ami 2023

La Citroën Ami è alimentata da una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh che offre un’autonomia di circa 75 km con una velocità massima di 45 km/h e tempi di ricarica di 3 ore. La carrozzeria della Citroën Ami è composta da pannelli in plastica rinforzata con fibre di vetro, il che la rende leggera e facile da manovrare. L’abitacolo è spazioso per due persone, grazie alla disposizione intelligente dei due sedili che non sono paralleli, ma uno più avanti dell’altro.

Inoltre, la Citroën Ami è disponibile con molte opzioni personalizzabili, tra cui il colore della carrozzeria, gli adesivi decorativi e l’allestimento interno. Per mantenere bassi i costi di produzione, la Ami è prodotta usando le stesse componenti da tutti i lati: per questo le portiere si aprono nelle direzioni opposte, e la parte anteriore è uguale a quella posteriore, salvo la diversa colorazione dei fari.

Chi può guidare la Citroën Ami 2023?

In molti paesi europei, tra cui Francia, Spagna e Italia, la Citroën Ami può essere guidata da persone di almeno 16 anni con una semplice patente AM (o patente B1 in alcuni paesi) che consente di guidare veicoli a tre o quattro ruote con una cilindrata inferiore a 50 cc o una velocità massima di 45 km/h.

In ogni caso, poiché la Citroën Ami è considerata un veicolo a bassa velocità, è importante guidarla con cautela, rispettando le regole della strada e mantenendo sempre la dovuta attenzione alla sicurezza stradale.

La Citroën Ami Buggy

Nel corso del 2023 sarà disponibile anche la Citroën Ami Buggy, una versione descritta come “off-road” o “da spiaggia” dell’originale Citroën Ami, con un design che richiama le auto d’epoca come la Citroën Méhari degli anni ’60.

La Citroën Ami Buggy è basata sulla stessa piattaforma elettrica della Citroën Ami standard, ma presenta una carrozzeria scoperta e un tetto in tela rimovibile. Inoltre, è dotata di ruote maggiorate e sospensioni rialzate per migliorare la trazione su terreni difficili, come sabbia, fango o sterrato.

Dal punto di vista tecnico, la Citroën Ami Buggy è equipaggiata con lo stesso motore elettrico da 6 kW e la stessa batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh della versione standard, che le consente di raggiungere una velocità massima di 45 km/h e di percorrere fino a 70 km con una sola carica.

Al momento, la Citroën Ami Buggy non è ancora disponibile per l’acquisto, ma rappresenta una possibile evoluzione del modello standard che potrebbe interessare gli appassionati di auto vintage o gli amanti dell’avventura fuoristrada.

