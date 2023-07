La nuova Volkswagen Touareg R eHybrid è la versione di punta del SUV di lusso ed è mossa dal sistema di trazione ibrido plug-in più potente di tutti i modelli Volkswagen. Con una configurazione delle sospensioni ottimizzata e sistemi high-tech migliorati, la nuova Touareg R è il modello SUV elettrificato al vertice della gamma.

La versione ad alte prestazioni è stata radicalmente ridisegnata anche nella parte anteriore e posteriore, con interni più confortevoli e un Innovision Cockpit ancora più intuitivo. Il prezzo di listino in Italia della nuova Touareg R eHybrid parte da 105.200 euro.

Volkswagen Touareg R eHybrid: caratteristiche

Sistema di trazione superiore, nuova generazione di sospensioni. La nuova Touareg R eHybrid monta un motore turbo benzina a sei cilindri da 3,0 litri e un motore elettrico che insieme erogano una potenza di sistema di 340 kW (462 CV) e una coppia massima di 700 Nm. Questa motorizzazione le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi e raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

Inoltre, il nuovo modello ha un sensore di carico sul tetto collegato in rete con l’elettronica delle sospensioni. L’ulteriore sviluppo dei sistemi di sospensione e controllo della nuova Touareg R eHybrid garantisce una stabilità e una precisione ancora maggiori sia in situazioni di guida dinamiche che orientate al comfort.

Numerose innovazioni, di serie e optional. Le dotazioni di serie più rilevanti del modello di punta della gamma della nuova Touareg includono l’Innovision Cockpit, ridisegnato e ancora più intuitivo con un touchscreen centrale e i nuovi fari IQ.Light Matrix HD. I loro oltre 38.000 led interattivi proiettano un tappeto luminoso esattamente sulla corsia di guida e illuminano la strada in modo più preciso che mai.

Un’ulteriore funzione high-tech opzionale è disponibile per la nuova Touareg R eHybrid: il Park Assist Pro predisposto per il parcheggio controllato a distanza. Consente di controllare il processo di ingresso e uscita dagli spazi di parcheggio da uno smartphone (tramite l’app Volkswagen) e può essere utilizzato anche in parcheggi molto stretti.

Volkswagen Touareg R eHybrid: equipaggiamento di serie

Design differenziato in stile nero per un look sportivo (inclusi inserti del paraurti anteriore specifici R, terminali di scarico neri e barre sul tetto nere lucide)

Pinze freno blu con logo R

Logo VW nella parte posteriore illuminato in rosso

Proiezione del logo R tramite alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni come illuminazione surround

Ambient Pack Plus (Illuminazione interna a luce soffusa led a 30 tonalità)

Pedaliera in alluminio

Sedili anteriori Top Comfort riscaldabili in pelle Vienna R

Cerchi in lega Braga Dark Graphite da 20″ con superficie diamantata

Listelli battitacco con logo R illuminato

Chiave del veicolo rivestita in pelle con logo R

Tetto apribile scorrevole panoramico

Sistema di climatizzazione a 4 zone

Il modello di vertice può essere equipaggiato con cerchi in lega da 21 e 22 pollici su richiesta. Oltre al tradizionale colore R metallizzato Lapiz Blue, la Touareg R eHybrid può ora essere ordinata nella vernice opzionale Silicon Grey opaco.

