Lingbox Uni è la minicar elettrica cinese con 200 km autonomia

Lingbox Uni è una minicar elettrica con 3 porte e 4 posti. E’ proposta in due versioni con due diversi tagli di batteria e autonomia, con un prezzo compreso tra 38.800 e 49.800 yuan, ovvero tra i 5.400 ed i 7.000 euro.

Lingbox Uni adotta lo stesso stile simpatico della concorrenza come Chery QQ. La nuova vettura si posiziona come un mini veicolo elettrico, con una lunghezza, larghezza e altezza complessiva di 2930/1517/1620 mm e un passo di 1940 mm. Tutti i modelli utilizzano pneumatici 145/70 R12.

Per quanto riguarda gli interni, la forma complessiva della console centrale è semplice, la strumentazione LCD è posizionata di fronte al conducente e al centro della console centrale è riservato un supporto per il telefono cellulare. L’auto adotta una disposizione dei sedili 2+2 ed possibile avere sedile reclinabile ma anche con regolazione elettrica.

Per quanto riguarda le funzioni di sicurezza, la nuova vettura è dotata di serie del monitoraggio della pressione degli pneumatici, del promemoria per il mancato allacciamento della cintura di sicurezza del conducente, dell’attacco ISOFIX per il seggiolino per bambini, dell’ABS+EBD, ecc.

Lingbox Uni è dotato di serie di un pannello strumenti LCD e di una funzione di visualizzazione delle informazioni di guida. Per quanto riguarda l’infotaiment, dispone della connessione Bluetooth, di una presa USB e del connettore accendisigari di alimentazione a 12V. Non entusiasmatevi facilmente, perché per contro c’è solo un altoparlante a bordo.

Lingbox Uni è dotato di un motore elettrico sincrono a magneti permanenti, con una potenza massima di 20 kW e una coppia massima di 86 Nm. La trazione è posteriore, con velocità massima di 100 km/h.

Per quanto riguarda le batterie, la nuova vettura è dotata di batterie al litio ferro fosfato, con una capacità di 11,52k Wh e 15,97 kWh, corrispondenti rispettivamente a 140 km e 201 km di autonomia, e supporta solo la normale ricarica lenta in corrente alternata.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.