Paura a bordo per una tempesta che distrugge motore, parabrezza e muso di un aereo

Veri e propri momenti di panico per i passeggeri a bordo di un volo partito Santiago del Cile e diretto a Asunción, la capitale del Paraguay. I piloti, nonostante motore, parabrezza e muso danneggiati, sono riusciti ad effettuare un atterraggio di emergenza, mettendo in sicurezza tutti i passeggeri.

Sono 48 i viaggiatori che avevano scelto un volo della Latam e che hanno vissuto momenti di terrore, dopo aver viaggiato attraverso una tempesta che ha danneggiato gravemente l’aereo. Il volo era partito regolarmente da Santiago e sarebbero dovuti atterrare direttamente ad Asunción.

Tuttavia, a causa di una forte tempesta, il volo era stato deviato e fatto atterrare temporaneamente a Foz de Iguazú in Brasile. Nella tratta successiva, in partenza dall’aeroporto di Foz de Iguazú, il pilota ha dovuto attraversare un’altra perturbazione che è stata filmata in diversi video dalle persone in preda al panico.

E questa volta i passeggeri non avevano tutti i torti, dato che l’aereo è atterrato con un motore fuori uso, il parabrezza rotto dalla grandine ed il radome, ovvero la protezione dell’antenna radar sul muso, completamente distrutto. L’equipaggio ha dovuto anche attivare un generatore di energia supplementare per l’atterraggio di emergenza.

Mentre è stata aperta un’indagine sul perché l’aereo sia stato autorizzato al decollo nonostante le condizioni meteorologiche, Latam Paraguay ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che “sia i passeggeri che l’equipaggio sono in buone condizioni“, ed è rammaricata “per i disagi che la situazione meteorologica può aver causato ai loro passeggeri“.

