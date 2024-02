I guardrail attuali potrebbero non essere sufficienti per SUV sempre più pesanti

Secondo alcuni test, i guardrail attuali non sono sufficienti a reggere il peso sempre maggiore dei SUV di ultima generazione

Abbiamo già affrontato il tema del controsenso dei SUV elettrici, il cui peso e dimensioni sono in contrasto con la ricerca di sostenibilità. Nonché di sicurezza.

Sembra infatti che il peso e le dimensioni dei giganti a elettroni potrebbe essere troppo per l’attuale infrastruttura, in particolar modo per i guard rail. La problematica è emersa negli Stati Uniti, ma potrebbe riguardare anche l’Europa.

Il problema delle auto troppo pesanti

Alcuni test di collisione condotti dall’Università del Nebraska al Midwest Roadside Safety Facility dell’ateneo, utilizzando lo stesso tipo di guardrail tipico delle autostrade americane, hanno fatto emergere che sono state completamente distrutte da auto elettriche pesanti, come la Rivian R1T, un’auto di quasi quattro tonnellate. La Rivian, dopo aver distrutto la barriera, ha continuato per qualche decina di metri, schiantandosi contro una barriera di cemento.



I test americani arrivano in un momento di crescente preoccupazione per le dimensioni e il peso delle auto elettriche da parte delle autorità dei trasporti degli Stati Uniti, ma non è nuova e soprattutto negli USA, terra di auto gigantesche e spesso inutilmente pesanti, non dovrebbe stupire.

Anche negli anni Novanta, infatti, ci fu la stessa preoccupazione dovuta all’arrivo di pick-up e SUV giganteschi. Oggi, secondo il Center for Auto Safety americani, la preoccupazione è però maggiore e, secondo Cody Stolle, parte del Midwest Roadside Safety Facility, le barriere stradali e tutta l’infrastruttura dovrà rinforzarsi per far fronte a questo problema. Va detto, però, che gli USA hanno già un problema alla base: spesso i guardrail risultano già insufficienti per fermare una normale auto in caso di incidente, poiché la parte critica dell’infrastruttura di sicurezza spesso viene lasciata degradare o installata completamente in modo errato fin dall’inizio.

La sicurezza dei SUV

Anche in Europa questo potrebbe diventare un problema: da sempre terra di auto molto più piccole, di recente il Vecchio Continente sembra essere sempre più attratto alle auto pesanti. E non parliamo solo di auto di grandi dimensioni: il peso delle vetture, elettriche e non, è in generale aumentato.

Focalizzandoci sui SUV, la problematica legata alla loro sicurezza esterna ritorna spesso: da chi li guida sono scelti proprio per il senso di robustezza che certo trasmettono. Ma per chi sta fuori, il loro peso, la loro altezza e il loro muso molto più verticale sono più dannosi e potenzialmente più letali, senza contare che sovrastano più facilmente le misure di sicurezza.

Anche in Europa le cose potrebbero cambiare. Attualmente, le barriere devono rispettare i parametri della norma europea UNI EN 1317, che prevede generalmente regole più rigide di quelle americane. Non è da escludere che la norma cambi ulteriormente, prevedendo norme ancora più severe e guardrail più resistenti in grado di meglio sopperire al peso delle nuove auto.

Fonte: AP News

Copyright Image: Sinergon LTD