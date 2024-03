La BMW Vision Neue Klasse X unisce un nuovo design a tecnologie all’avanguardia verso una mobilità più pulita e responsabile.

La nuova BMW Vision Neue Klasse X si distingue per il suo design unico che esprime uno stile di vita attivo, combinando efficienza dinamica e sicurezza. L’architettura distintiva del veicolo, arricchita da un linguaggio stilistico chiaro e spazi interni luminosi e spaziosi, offre una nuova dimensione di comfort e praticità. Effetti di illuminazione e sonori avanzati, abilitati dalla prossima generazione del sistema BMW iDrive, elevano l’esperienza digitale dell’utente a nuovi livelli di intuitività e coinvolgimento.

Al cuore della Neue Klasse vi è un nuovo controllo di guida e telaio, sviluppato per garantire prestazioni dinamiche superiori, maggiore precisione e una migliore efficienza. Grazie a quattro nuovi “super-cervelli” e a un stack software completamente ridisegnato, la BMW Vision Neue Klasse X offre una guida fluida e adattabile alle esigenze individuali, inaugurando una nuova era di piacere di guida.

La BMW Vision Neue Klasse X non è solo un balzo in avanti in termini di design e prestazioni, ma anche un modello di sostenibilità. Il veicolo è realizzato seguendo principi circolari, con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impronta di CO2 attraverso l’uso di materiali innovativi e una produzione efficiente in termini di risorse. L’interior design sfrutta materiali vegetali, minerali e privi di petrolio, mentre componenti selezionati includono plastica ricavata dal mare, contribuendo a un approccio più responsabile e sostenibile alla mobilità.

Il nuovo look è dato dalle unità led verticalmente allineate che offrono una nuova interpretazione della firma luminosa caratteristica di BMW. La sezione posteriore è potente con le luci posteriori che si estendono verso il centro. Superfici vetrate a filo e la luminosa vernice esterna “Coral Silver” conferiscono alla BMW Vision Neue Klasse X una certa leggerezza. Nella parte posteriore dei finestrini laterali, l’iconico angolo di Hofmeister del marchio è realizzato con una “stampa riflettente” che forma una superficie trasparente o riflettente, a seconda dell’angolo di visione.

Il volante ridisegnato con pulsanti multifunzione, il Central Display con funzionalità di controllo touch intuitivo e BMW Panoramic Vision, insieme al controllo vocale avanzato dell’Assistente Personale Intelligente, fungono da interfacce senza sforzo e intuitive per l’interazione uomo-auto. BMW Panoramic Vision proietta informazioni chiave su tutta la larghezza del parabrezza. Sarà completato nei modelli di produzione della Neue Klasse dal migliorato BMW 3D Head-Up Display. Nella BMW Vision Neue Klasse X, il Central Display è elegantemente integrato nel cruscotto, fornendo ad entrambi i passeggeri anteriori un accesso ottimale a tutte le funzioni di infotainment.

La Neue Klasse inaugura l’ultima generazione della tecnologia BMW eDrive, che offre una maggiore efficienza complessiva del veicolo e una notevole riduzione della resistenza aerodinamica. Con una densità energetica volumetrica migliorata del 20% e un sistema a 800 volt, la BMW Vision Neue Klasse X promette velocità di ricarica superiori e un’autonomia estesa. La prima variante completamente elettrica su questa nuova architettura entrerà in produzione di serie nel 2025.

Fonte BMW

Copyright Image: Sinergon LTD