Gli olandesi di Lightyear volevano fare l’auto ad energia solare ma sono già fermi.

Quando è troppo bello per essere vero non è vero, tant’è che la produzione dell’auto solare olandese Lightyear 0 annunciata in pompa magna, è già ferma.

Insomma, sono bastati tre mesi di produzione per capire che c’era qualcosa che non girava bene. Peccato per il progetto nato da un team di studenti che partecipava a una gara di veicoli solari. Lightyear si è trasformata in una startup nel 2016 raccogliendo i sogni di una mobilità sostenibile con la Lightyear 0.

Si trattava di un’auto elettrica dotata di una tecnologia interna straordinaria, che prometteva di essere un’innovazione in un mercato di nicchia. Cose da fantascienza con un prezzo stellare, visto che il listino era fissato attorno ai 250.000 euro, più o meno quanto una Huracan o una Continental GT.

Quindi, produzione sospesa ma progetto ancora in vita. Nell’ambito di una “ristrutturazione strategica”, veniamo a sapere che l’azienda si concentrerà ora sulla produzione della Lightyear 2. Questa volta sarà un modello molto più economico, con un prezzo attorno ai 40.000 euro.

Presentata al CES, la Lightyear 2 sarà un utilitaria a cinque posti, con un’autonomia promessa di 800 km ed emissioni ridotte del 50% rispetto ai veicoli elettrici tradizionali. Non ci sono molte informazioni, ma dovrebbe avere a bordo tutte le innovazioni del Model 0 a una frazione del prezzo. Possibile?

Sarebbe interessante sapere che ne sarà dei pochi modelli di Lightyear 0 prodotti, chissà se chi l’ha acquistata avrà una qualche garanzia sulla disponibilità di assistenza e di ricambi in caso di guasti. Nel frattempo, l’azienda olandese va oltre e fa sapere che per Lightyear 2 ci sono già 40.000 iscrizioni alla lista d’attesa da parte di clienti privati e 20.000 preordini da parte di gestori di flotte. Al momento l’entrata in produzione è prevista per la fine del 2025, sperando che non faccia la fine di Lightyear 0, ovviamente.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.