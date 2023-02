Lamborghini Invencible e Auténtica, le ultime con motore V12

Lamborghini Invencible e Lamborghini Auténtica sono le due nuove one-off del marchio bolognese, nate per omaggiare il suo celebre V12 aspirato prossimo al pensionamento e come ponte alla presentazione della prima supercar ibrida della sua storia.

Le due vetture, una coupé la Invencible e una roadster la Auténtica, vogliono evidenziare il DNA dell’azienda italiana e ne rappresentano l’apice per quanto riguarda l’accento di personalizzazione, visto che il cliente è coinvolto fin dall’inizio nella creazione di auto che siano veramente su misura.

Lamborghini Invencible e Auténtica: omaggio ai migliori capolavori

Le due vetture non sono tuttavia un omaggio “solo” al propulsore V12. Il loro design infatti riflette e reinterpreta alcuni dei più grandi capolavori su quattro ruote prodotti a Sant’Agata Bolognese.

Per esempio la Sesto Elemento, omaggio al motorsport e ripresa dall’ampio alettone posteriore presente anche sulle due one-off; la Reventón, che ha inaugurato quello che è ancora lo stile di Lamborghini e ispirata all’aeronautica, oltre che molto apprezzata in videogiochi come Need For Speed. O ancora la Veneno, con il suo stile particolare che portò all’estremo la ricerca della perfezione aerodinamica.

Così le commenta il loro “padre”, Mitja Borkert, Capo del Design di Automobili Lamborghini: “Abbiamo creato due vetture uniche con il loro carattere unico, ispirate ai giorni in pista e all’ambiente del circuito ad alto numero di ottani. Sono progettate dal Centro Stile Lamborghini, esercitando la massima creatività sulla piattaforma V12. Questi progetti unici attingono al nostro DNA di design unico, elevando ancora una volta il nostro patrimonio di design a un nuovo livello“.

Andando ai tecnicismi, le due vetture condividono la monoscocca in fibra di carbonio della Aventador, anch’essa prossima al pensionamento. Anche la carrozzeria è completamente in fibra di carbonio, e integra le stesse soluzioni tecnologiche provate con successo nel motorsport. Sempre parlando di omaggi, il cofano imponente riprende la Essenza SCV12, così come lo splitter anteriore dotato di montanti verticali volti alla gestione efficiente del flusso d’aria; mentre le prese d’aria del cofano ricordano quelle della Sesto Elemento.

Ancora una volta spicca “L’esagono”, leit motive dell’attuale design Lamborghini, presente in tutti gli elementi dell’auto. E questo a cominciare dai gruppi ottici anteriori e posteriori, dotati di luci esagonali a LED.

Al posteriore, l’esagono ritorna nel triplo scarico centrale con punte Inconel, un tipo speciale di lega d’acciaio di derivazione aerospaziale.

Interni con stampa 3D

Domina il minimalismo nella progettazione degli interni, anche in questo caso tipicità di Lamborghini.

Il cruscotto spartano e privo di fronzoli è arricchito dalle prese d’aria esagonali stampate in 3D, mentre si nota l’assenza di strumentazione per sottolineare la leggerezza dell’abitacolo, ma soprattutto per focalizzare l’attenzione sul puro piacere di guida. Tutto l’ambiente interno è incorniciato di fibra di carbonio, con una lettura digitale e grafica dedicata su ogni vettura.

Le differenze tra le due si fanno evidenti all’interno. La Invencible è caratterizzata dal contrasto tra il rosso dominante ed elementi in “carbon look”, con scaglie rosse a contrasto.

Esteriormente, il Rosso Efesto è completato da telai delle porte in carbonio, e lo stesso contrasto è ripreso dalle pinze dei freni in Rosso Mars, dietro le ruote con carenature in fibra di carbonio per ventilare l’impianto frenante. Internamente, la pelle Rosso Alala si alterna con l’Alcantara Nero Cosmus, e ricami personalizzati in Rosso Alala e Nero Ade.

Il contrasto è ripreso anche sulla Auténtica, dove cambia la miscela di colori. Carrozzeria in Grigio Titans, dettagli in nero opaco e livrea Giallo Auge, colore ripreso anche sulle pinze freni, sullo splitter anteriore, sull’alettone posteriore di derivazione motorsport e caratterizzato da una coppia di pinne ad affiancarlo. Dentro, ricami in Giallo Taurus con rivestimenti in pelle Nero Ade e contrasto in Nero Cosmus bicolore e Grigio Octans Alcantara.

Come canta il V12

Come detto, Lamborghini Invencible e Lamborghini Auténtica sono le ultime con motore 12 cilindri 6,5 litri longitudinale posteriore (da cui LP), prima dell’era ibrida.

Si parla di una potenza erogata pari a 780 CV con coppia massima di 720 N/m a 6750 giri al minuto. Il cambio è un ISR a 7 rapporti, e le due godono anche di quattro ruote motrici e Lamborghini Dynamic Steering a quattro ruote sterzanti, con controllo diretto su tutte le ruote.

—–

