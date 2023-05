Un pullman si incastra in un tornante, l’autista si becca una denuncia dalla polizia

Un episodio davvero particolare si è verificato a Bregaglia in Svizzera, quando un pullman Flixbus è rimasto irrimediabilmente incastrato in un tornante, bloccando il Passo del Maloja per oltre due ore e mezza. L’incidente ha portato ad una denuncia nei confronti dell’autista, un cittadino italiano di 47 anni.

Sblocco impossibile: le circostanze dell’incidente

Durante la discesa lungo la strada del Passo intorno alle cinque del mattino, la parte posteriore dell’autobus ha strisciato sull’asfalto, diventando una sorta di “ancora” che ha reso impossibile liberare il veicolo. Nonostante i tentativi convenzionali di sbloccare l’autobus, nessuno di essi è stato efficace.

Come si vede nell’immagine, con il posteriore bloccato, il pullman era completamente fermo con buona parte sollevata rispetto all’asfalto. Solo l’intervento di un mezzo speciale del soccorso stradale ha consentito di liberare il veicolo dal suo impasse.

Le conseguenze dell’errore dell’autista

L’errore commesso dall’autista, probabilmente con una curva troppo stretta, ha avuto conseguenze importanti. Innanzitutto, il traffico è rimasto bloccato per oltre due ore e mezza, causando notevoli disagi per gli automobilisti. In secondo luogo, come racconta Ticino Online, l’autista di 47 anni è stato denunciato dalla polizia cantonale dei Grigioni per la sua negligenza nell’affrontare la curva e le sue conseguenze.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.