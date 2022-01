Dovremo attendere il 7 febbraio per vedere la livrea della Ducati Desmosedici GP 2022

Jack Miller è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sottoposto ad un test molecolare mercoledì scorso. Tuttavia non è potuto tornare in Europa per prendere parte allo shooting ufficiale del Ducati Lenovo Team 2022. Il pilota sta bene ed è asintomatico ed è attualmente in isolamento a casa sua in Australia e si sottoporrà ad un altro tampone la prossima settimana.

Per questa ragione la presentazione della squadra, originariamente prevista per il 28 gennaio, è stata posticipata al 7 febbraio. La nuova livrea delle Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team verrà comunque svelata in anteprima online il 31 gennaio, giorno in cui il collaudatore ufficiale Ducati Michele Pirro scenderà in pista a Sepang per il test di shake-down, in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Jack Miller positivo al Covid

Queste infine il commento di Jack Miller (#43, Ducati Lenovo Team):

“Sfortunatamente sono risultato positivo al Covid-19, e quindi non posso partire per l’Europa. Adesso sono in isolamento a casa mia in Australia e sto bene. Non ho nessun sintomo, per cui posso almeno continuare ad allenarmi. Mi dispiace molto, ma in ogni caso ci vedremo a Sepang per i test ai primi di febbraio”.

