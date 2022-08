MotoGP Austria 2022: Quartararo in testa nel warm up, tutti i tempi.

Warm up di MotoGP Austria 2022 condizionato dalla pioggia ma che ha visto prevalere Quartararo su Yamaha. Al Red Bull Ring a metà sessione ha iniziato a piovere, scompaginando i piani dei team. In previsione di una gara bagnata i piloti hanno simulato una situazione di gara flag-to-flag cambiando le proprie moto davanti ai box.

Ricordiamo gli orari della MotoGp in Austria, con le gare del Motomondiale che saranno visibili in diretta su Sky Sport MotoGP e sull’app Now, mentre come sempre TV8 trasmette le differite delle gare di MotoGp, Moto2 e Moto3. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

La griglia di partenza in Austria vede comunque in pole Enea Bastianini, dietro di lui Pecco Bagnaia e Jack Miller, con Jorge Martin che completa il quartetto di Desmosedici.

Risultati Warm Up della MotoGP in Austria

20 Fabio Quartararo 1’29.800 12 Maverick Viñales 1’30.315 89 Jorge Martin 1’30.346 43 Jack Miller 1’30.412 42 Alex Rins 1’30.462 10 Luca Marini 1’30.466 21 Franco Morbidelli 1’30.485 49 Fabio Di Giannantonio 1’30.505 5 Johann Zarco 1’30.571 41 Aleix Espargaro 1’30.624 63 Francesco Bagnaia 1’30.759 36 Joan Mir 1’30.874 72 Marco Bezzecchi 1’30.958 25 Raul Fernandez 1’30.994 30 Takaaki Nakagami 1’31.001 23 Enea Bastianini 1’31.043 88 Miguel Oliveira 1’31.061 4 Andrea Dovizioso 1’31.094 44 Pol Espargaro 1’31.110 73 Alex Marquez 1’31.120 33 Brad Binder 1’31.159 6 Stefan Bradl 1’31.552 87 Remy Gardner 1’32.025 40 Darryn Binder 1’32.338 32 Lorenzo Savadori 1’32.935

