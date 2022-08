Orari MotoGP TV8 oggi GP Austria 2022 e diretta SKY

Ecco gli orari della MotoGP su TV8 in Austria sulla pista Red Bull Ring, e che potremo ovviamente vedere anche su SKY e NOW in diretta. La partenza della gara è prevista per oggi alle ore 14 per il tredicesimo gran premio della stagione del Motomondiale.

Fabio Quartararo è in testa al Mondiale su Yamaha con 180 punti, a 21 punti di distacco c’è l’Aprilia di Aleix Espargaro, poi Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini. Le qualifiche però non hanno sorriso a Quartararo, solo quinto: in prima fila c’è infatti Bastianini affiancato da Bagnaia e Miller.

Le gare di tutte le classi saranno visibili in diretta su Sky Sport MotoGP e sull’app Now, mentre come sempre TV8 trasmette le differite delle gare di MotoGp, Moto2 e Moto3. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Orari TV8 oggi MotoGP Austria 2022 in chiaro



Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere oggi il Gran Premio di Austria in differita, in chiaro e gratis.

Oggi Domenica 21 agosto

Ore 14:05 Gara Moto3

15:25 Gara Moto2

17:00 Gara MotoGP

Orari SKY MotoGP Austria in diretta SKY e NOW



Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Austria sul RedBull Ring, che sono visibili anche in streaming anche su NOW.

Oggi Domenica 21 agosto

Ore 09:00 Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11:00 Gara Moto3

Ore 12:20 Gara Moto2

Ore 14:00 Gara MotoGP

Ore 15:30 Gara 2 MotoE

Griglia di partenza MotoGP Austria 2022

Prima fila

1. Enea Bastianini (Ducati) 1.28.772

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 1.28.796

3. Jack Miller (Ducati) 1.28.881

Seconda fila

4. Jorge Martin (Ducati) 1.28.958

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 1.29.003

6. Johann Zarco (Ducati) 1.29.046

Terza Fila

7. Maverick Vinales (Aprilia) 1.29.135.

8. Joan Mir (Suzuki) 1.29.255

9. Aleix Espargaro (Aprilia) 1.29.255

Quarta Fila

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1.29.336

11. Alex Rins (Suzuki) 1.29.424

12. Brad Binder (KTM) 1.29.536

Quinta fila

13. Luca Marini (Ducati) 1.29.386

14. Takaaki Nakagami (Honda) 1.29.390

15. Pol Espargaro (Honda) 1.29.475

Sesta fila

16. Franco Morbidelli (Yamaha) 1.29.540

17. Miguel Oliveira (KTM) 1.29.613

18. Stefan Bradl (Honda) 1.29.809

Settima Fila

19. Remy Gardner (KTM) 1.30.085

20. Andrea Dovizioso (Yamaha) 1.30.122

21. Marco Bezzecchi (Ducati) 1.30.328

Ottava Fila

22. Darryn Binder (Yamaha) 1.30.397

23. Raul Fernandez (KTM) 1.30.475

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 1.30.487

Nona Fila

25. Alex Marquez (Honda) 1.33.653

—–

