Custom Line Navetta 30 2023: l’undicesimo scafo della linea dislocante del cantiere, icona di classicità senza tempo, è sceso in acqua presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona. Lungo 28,43 m e con un baglio di 7,3 m, questo yacht è frutto della sinergia con un armatore europeo secondo la filosofia made-to-measure propria del brand.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione fra il Comitato Strategico di Prodotto e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group.

L’architettura progettuale degli interni porta la firma dello studio ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel, mentre il design degli esterni è curato da Filippo Salvetti.

Custom Line Atelier affianca invece l’armatore nella fase di scelta e di personalizzazione degli interni, con soluzioni estetiche e funzionali ad alto tasso di innovazione, grazie anche alla collaborazione con i più prestigiosi marchi di design. Custom Line Navetta 30 unisce navigabilità, comfort e sicurezza a uno stile contemporaneo in un paradigma progettuale inedito, che spicca per la cura per i dettagli, la generosità dei volumi e per un linguaggio architettonico di ispirazione nautica.

In poco più di due anni Custom Line ha varato 11 yacht della linea Custom Line Navetta 30, nuova generazione di navi capaci di unire in un cerchio perfetto tradizione nautica, interni tailor-made, qualità costruttiva e potenza della luce. Il varo di questo superyacht inaugura l’anno solare di Custom Line, che si preannuncia ricco di progettualità originali e nuovi yacht pronti a solcare le acque nel 2023.

