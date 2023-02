Libeccio 11 Walkaround 2023: l’equilibrio tra sportività ed eleganza

Libeccio 11 Walkaround 2023 è la nuova versione del Libeccio 11 WA, un restyling del Libeccio 11 Walkaround disegnato da Valerio Rivellini nel 2020 all’insegna dell’equilibrio tra sportività ed eleganza e pensato per quei giovani armatori alla ricerca di un design raffinato, prestazioni eccellenti e una grande libertà di movimento grazie alla configurazione walkaround. Come il modello precedente è, poi, l’unico gozzo al mondo ad avere un garage a poppa per tender e toys.

Libeccio 11 Walkaround 2023: caratteristiche

Come il modello da cui prende origine è stato studiato per soddisfare le esigenze di chi vuol sfruttare al massimo la zona prodiera, e non solo quando si è fermi all’ormeggio: questo modello di 11 metri (per 3,50 di larghezza) offre la possibilità di sfruttare gli spazi di prua anche navigando a 30 nodi. In questa zona si trovano due divanetti contrapposti che possono essere trasformati in un comodo prendisole o, grazie al tavolo a scomparsa, in un’area dining ideale per gli aperitivi.

La novità della nuova versione è legata alla zona di poppa, che è stata ridisegnata – richiamando quella del Libeccio 13.5 Cabin – per regalare una spaziosità inedita su queste dimensioni. In questo modo il processo di rinnovamento del classico gozzo intrapreso dal cantiere fa un passo avanti e regala un’imbarcazione che da un lato omaggia la tradizione e dall’altro offre un livello di velocità e di comfort dei modelli più moderni, due caratteristiche sempre più richieste dagli armatori di oggi.

Gli interni offrono due cabine, una cucina e un bagno con doccia e rubinetteria di tintura bianca opaca. Il raffinato design si distingue per i piani della cucina molto curati (e customizzabili) e una scala sospesa che garantisce alla cabina di poppa aria, spazio e luce. La cabina di prua può godere di grande privacy grazie alla pannellatura degli armadi che fungono da separé.

Libeccio 11 Walkaround è, poi, l’unico gozzo al mondo ad avere un garage a poppa per tender e toys. Un tettuccio rigido non imbullonato, ma sorretto solo da due braccia laterali, garantisce l’ombra attraverso la rete traspirante.

