Arcadia Yachts Sherpa 80 XL: il fascinoso yacht di 24 metri

Arcadia Yachts firma il contratto di vendita della quarta unità di Sherpa 80 XL.

Arcadia Yachts Sherpa 80 XL è il 24 metri che ha lanciato una nuova definizione dell’ospitalità con la promessa di soggiorni in totale privacy in perenne connessione con l’ambiente marino.

Il cantiere ha annunciato la vendita della quarta unità di Sherpa 80 XL. Ultima nata in casa Arcadia Yachts, Sherpa 80 XL è un fascinoso yacht di 24 metri che rispecchia in pieno la filosofia progettuale del cantiere che ha fatto del rispetto dell’ecosistema uno dei suoi cavalli di battaglia, con un ampio uso dell’energia solare e una continua ricerca della riduzione dei consumi.

Come gli altri modelli di Arcadia Yachts, questa imbarcazione dallo scafo semiplanante stupisce per la totale continuità tra esterni e interni, questi ultimi concepiti come ampi spazi circondati da vetrate apribili, che permettono di limitare l’uso dell’aria condizionata, sormontati da pannelli solari di ultima generazione, e inondati dalla luce natura e dalla brezza marina.

Entro la fine del 2022 è prevista la produzione e la consegna di ben nove unità firmate Arcadia Yachts, che navigheranno nel mar Mediterraneo – in Italia, Grecia, Turchia e nelle Isole Baleari − e nelle acque antistanti l’emirato di Dubai. Anche il profilo degli armatori attratti dalle imbarcazioni di Arcadia Yachts sta cambiando: la provenienza è molto più eterogenea che in passato, frutto del processo d’internazionalizzazione del brand, obiettivo chiave della strategia aziendale che prevede anche un adeguamento delle caratteristiche dei modelli a seconda dei Paesi di destinazione.

Manifestazioni d’interesse stanno arrivando non solo da Dubai − che va ad aggiungersi a zone già consolidate come Mediterraneo, Caraibi e Australia − ma anche da armatori residenti negli Stati Uniti e Asia Pacific, tanto che il cantiere prevede di poter annunciare già in un prossimo futuro alcune partnership con brand representative di queste aree.

Infine, nel corso dei prossimi mesi verranno presentati i nuovi modelli della Linea A che avranno il duro compito di sostituire prodotti divenuti iconici nel corso degli anni nel panorama nautico. È previsto che il primo modello tocchi l’acqua nel corso della primavera estate 2023.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.