Arcadia Yachts Cannes Yachting Festival 2022: il cantiere conosciuto in tutto il mondo per i suoi yacht semiplananti dalla totale continuità tra esterno e interno, partecipa al Salone francese con il primo e iconico modello, l’A85, che presto sarà affiancato dall’A96, nuovo passo avanti nella strada d’innovazione assoluta di Arcadia Yachts, e con i due modelli della linea Sherpa.

Arcadia Yachts Cannes Yachting Festival 2022: le novità al Salone Nautico

L’A85, capostipite dell’intera produzione del cantiere, è uno yacht che ha rotto gli schemi del settore per diventare un punto di riferimento. Il layout e gli aspetti funzionali della vivibilità sono il risultato di un’evoluzione nei processi di costruzione voluta dal cantiere. Lungo 25,90 e largo 7,15, si caratterizza per il design lineare della sovrastruttura e la linea verticale della prua che consentono un migliore utilizzo di ogni singolo spazio disponibile sia all’interno, sia all’esterno. L’ampiezza dell’area living, lo stile semplice e sobrio e il mix armonioso tra le aree interne ed esterne rendono lo yacht un modello ideale per le famiglie o quegli armatori che vogliono vivere gli spazi a bordo con ospiti e amici a stretto contatto con la natura.

Presto questo modello sarà affiancato da un nuovo esclusivo esemplare, l’A96, uno yacht con ampia cabina armatoriale a prua e quattro cabine ospiti nel Lower Deck che rilancia i punti forti della filosofia progettuale del cantiere, come i grandi spazi inondati di luce naturale.

Per quel che riguarda la gamma Sherpa, il cui nome deriva dalle guide himalayane in grado di trasportare carichi straordinari, come straordinari sono i volumi che offre, saranno esposti la Sherpa 60 e la Sherpa 80 XL che si distinguono per pozzetti e spiaggette di poppa molto ampi e il più possibile a pelo d’acqua, ideali per la condivisione di momenti di benessere e relax.

Sherpa 60

Sherpa 60, lungo 18,67 metri, offre una distribuzione degli spazi che mira a privilegiare pozzetto di poppa, zona living e cabine, grazie anche a una larghezza di 5,60 metri. Nella progettazione di questo yacht ha avuto un’importanza fondamentale il concetto di flessibilità, che ha portato all’ideazione di diverse configurazioni a seconda dell’uso che si vuole fare della barca. La versione presente al Salone è un Open Deck con layout a 2 cabine. La Sherpa 60 garantisce elevate capacità di crociera stile “long-range” grazie a due Volvo Penta IPS 600 (in opt si possono scegliere anche gli IPS 700 o 800) che permettono una crociera a 17 nodi con velocità massima di 22 nodi con la massima motorizzazione disponibile.

Sherpa 80 XL

Sherpa 80 XL, con una lunghezza di 24 metri e ben 7 metri di baglio, offre una superficie complessiva di 220 metri quadrati di aree interne ed esterne sempre disponibili. Nell’area di estrema poppa questo aspetto è ancora più visibile poiché il tender garage e lo spazio per lo stivaggio di seabob e altri toys è a pruavia della sala macchine, spostato a centro nave, con un accesso da portellone laterale. Il concept della Sherpa 80 XL si sviluppa intorno alla disposizione dei ponti: quelli di prua sono sfalsati, per dare vita a un blocco scale centrale caratterizzato da dislivelli ridotti, ottenendo così spazi più ampi.

Il rapporto diretto con il mare e l’ambiente circostante è esaltato nel pozzetto, con una superficie di quasi 65 metri quadrati, direttamente collegato alla plancetta di poppa con una breve sequenza di scalini. Le murate che corrono lungo il pozzetto sono dotate di aperture di design che consentono di godere appieno del panorama. Il continuo rapporto con la natura circostante è poi enfatizzato anche dalla skylounge, grazie alle finestrature up&down. Il ponte superiore accoglie una sunlounge di 35 metri quadrati dalla forma regolare così da soddisfare facilmente le richieste di personalizzazione dei clienti. Il design degli interni è caratterizzato da componenti d’arredo sofisticati inseriti in uno stile essenziale.

Esistono più configurazioni, a tre, quattro o 5 cabine: l’unità presente a Cannes dispone di 4 cabine, con un layout che garantisce un livello di privacy tipico di yacht di dimensioni maggiori grazie a percorsi totalmente dedicati alla crew. La velocità massima con i due motori optional Volvo Penta IPS 1350 si attesta sopra ai 23 nodi mentre l’autonomia a una velocità di 10 nodi è superiore alle 1.200 miglia nautiche. Su questa unità sarà possibile ammirare la nuova opzione di layout “Jardin d’Hiver” che permette la chiusura ed il riscaldamento della zona dining dell’aft deck così da permettere una maggiore vivibilità dell’area anche nei periodi invernali ed in condizioni meteo avverse.

