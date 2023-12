E’ stato varato il diciottesimo scafo, presso la Ferretti Group Superyacht Yard di Ancona, del nuovo yacht Custom Line Navetta 30, che si distingue per le sue caratteristiche uniche di comfort, sicurezza, personalizzazione e navigabilità, tutte qualità che ne fanno un esempio eccellente nel mondo nautico di lusso.

Progettato per un armatore dell’area Asia-Pacifico, questo superyacht è il frutto di un lavoro di squadra tra il Dipartimento Strategico di Prodotto, che si è occupato delle linee esterne, e il Dipartimento Engineering di Ferretti Group. A valorizzare ulteriormente l’imbarcazione contribuiscono l’architettura degli interni firmata da ACPV Architects Antonio Citterio Patricia Viel, l’expertise dell’architetto Filippo Salvetti per gli esterni e il Custom Line Atelier per l’interior design.

Il Navetta 30, con i suoi 28,43 metri di lunghezza e 7,3 metri di baglio, combina ampie dimensioni con un design che mantiene leggerezza ed eleganza. Il suo aspetto esterno si caratterizza per linee orizzontali che conferiscono al profilo un dinamismo slanciato, mantenendo al contempo un fascino classico. La presenza di quattro ponti offre ampi spazi per momenti di convivialità e relax, con grandi vetrate a scafo e ponti alti che garantiscono una vista panoramica mozzafiato.

L’interno del superyacht è un vero e proprio capolavoro di design. Gli spazi, sia interni che esterni, sono progettati per essere complementari e interconnessi, creando un ambiente coerente e funzionale. L’interior design classico è reinterpretato in chiave moderna con l’introduzione di dettagli in carbonio, laccature sofisticate e rivestimenti con texture personalizzate. Gli arredi, selezionati secondo i desideri dell’armatore, riflettono uno stile “sporty chic”, impreziosito da materiali di alta qualità come il cuoio nabuk, e un affascinante gioco di contrasti tra il marmo Orobico lucido e il Silk Georgette.

Il dinamismo dei contrasti spicca nell’equilibrato connubio tra tonalità chiare e delicate come il bianco, beige e crema, e le suggestive sfumature di marrone bruciato, grigio scuro e seppia.

Custom Line Navetta 30 offre non solo un’esperienza di navigazione superlativa, ma anche un ambiente dove lusso e design si fondono in un connubio unico, dimostrando ancora una volta la maestria e l’innovazione del cantiere Ferretti Group.

