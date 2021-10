Nilox E-bikes 2021: ora l’autonomia arriva fino a 90 km

Nilox E-Bikes 2021, per tutti i gusti e gli usi a partire da 699 euro

Poche, ma sostanziali migliorie: la gamma Nilox E-bikes 2021 di bici elettriche aggiunge un “+” in tutti i nomi dei modelli per sottolineare la maggiore capienza delle batterie, e osa con qualche colorazione in più, dimostrando di ascoltare i feedback degli utenti, e per rispondere alle esigenze di tutti con prodotti entry level ma robusti, giovanili nel design, confortevoli e performanti.

L’aggiornamento copre ben 8 modelli, che arriveranno tutti sul mercato tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022: parliamo di J1+, J3+, J4+, J5+, X6+, X7+, X7 F (dedicata a un pubblico femminile) e X8+, che coprono così un grande target, accontentando tutti. I prezzi vanno da 699,95 € per la J1+ fino ai 1399 della J4+.

Gamma Nilox E-bikes 2021: comfort e prestazioni già sulla J1+

La gamma parte dalla J1+, che unisce innovazione e stile, comfort e prestazioni. Il motore è un brushless HighSpeed da 36 V e 250 W di potenza, che permettono alla J1+ di muoversi bene nei tratti urbani fino alla velocità massima di 25 km/h (consentita per legge), e con pedalata assistita attivabile dal comando sul manubrio.

Nilox J1+ è dotata di un ampio cesto anteriore e porta pacchi posteriore, mentre il telaio è ripiegabile per occupare meno spazio in casa o in box, o per stare meglio anche in vetture non particolarmente grandi. La bici è poi dotata di sella ergonomica, ruote da 20 pollici e luci LED. La batteria rimovibile ora è da 26 V e 7,5 Ah, per un’autonomia in uso continuo fino a 40 km, e ricarica in 4 ore.

Disponibile a inizio 2022, avrà un costo di 699,95 euro.

Nilox J3+

La J3+ è la celebre “fatbike” di Nilox a pedalata assistita, che con le suo ruote da 20” larghe e spesse, permette di muoversi al meglio su sanpietrini e buche, e di scongiurare il rischio di rimanere incastrarti nei binari del tram. Rimangono anche i freni a disco, che hanno reso celebri le E-bikes di Nilox, e il cambio Shimano a 7 marce.

Il motore è sempre un brushless HS da 36 V e 250 W, con 5 modalità di guida gestibili dal display LCD sul manubrio. L’autonomia, grazie alla batteria da 12,8 Ah che si ricarica in 6 ore, arriva fino a 70 km. Nuova è anche la colorazione blu petrolio che, vista dal vivo, ha davvero il suo perché.

Disponibile a inizio 2022, avrà un costo di 1.999,95 euro.

Nilox J4+

Ad arricchire la gamma Nilox E-bikes 2021 anche la J4+, pensata per essere versatile e avventuriera. Si caratterizza infatti per la forcella anteriore ammortizzata, le gomme Fat da 20 pollici e il doppio freno a disco.

Moderna nel design, il suo telaio in alluminio è ripiegabile, mentre la nuova colorazione grigio cemento le dona più carattere. Dispone di potenti luci LED, cambio Shimano a 8 rapporti e 5 modalità di guida selezionabili dal display. Il motore e la batteria sono gli stessi della J3+, per un’autonomia di 70 km e ricarica in 6 ore. A differenza della J3+, la batteria è integrata nel telaio, ma sempre removibile.

Il prezzo è di 1.399,95 euro.

Nilox J5+

Nilox J5+ è invece pensata per essere semplice da guidare, e per raggiungere ogni destinazione. La batteria LG da 36 Volt e 9,6 Ah si ricarica in 5 ore, per un’autonomia di 65 km: così la J5+ è adatta anche per il cicloturismo.

Il motore è un Bafang a 3 velocità da 250 W che si attiva con comando sul manubrio, mentre le ruote sono da 26”, molto robuste. Il cambio è sempre il Shimano a 7 rapporti, mentre la dotazione è completata da forcella ammortizzata, freno a disco anteriore e freno V-Brake posteriore. Nuovo, invece, lo splendido grigio antracite.

Il prezzo è di 899,95 euro.

Nilox X6+

Tutta nuova la Nilox X6+, sempre pronta a ogni terreno e molto pratica. È la Mountain e-bike di Nilox con pneumatici da 27,5” x 2,10” e batteria LG rimovibile migliorata da 12, Ah che garantisce 90 km di autonomia in modalità assistita, ricaricandosi in 6 ore. Il motore Bafang da 250 W, invece, è pensato per performance avanzate, e ha come obiettivo quello di garantire tanto divertimento.

Ciò che rende davvero estrema la X6+ è la forcella ammortizzata, i freni a disco Tektro anteriori e posteriori e il cambio Shimano a 21 velocità per un controllo totale. Il display LCD sul manubrio permette invece di monitorare le informazioni quali batteria, velocità massima e km percorsi.

In arrivo a dicembre 2021, il prezzo è di 1.099,95 euro.

Nilox X7+ e Nilox X7 F

Nilox X7+ è la Trekking eBike della gamma Nilox E-bikes 2021, con stile urbano unito a essenza sportiva. Si divide quindi tra uso cittadino e cicloturismo, doppia anima sottolineata da parafanghi e portapacchi, e dal cambio Shimano a 21 velocità. La batteria da 13 Ah, ricaricabile in 6 ore, offre fino a 80 km di autonomia. Le modalità di guida sono 5, tutte gestibili dal display LCD del manubrio.

Impossibile non notare i copertoni semi tassellati da 27,5” x 2.10”, che si muovono bene sull’asfalto e offrono trazione maggiore su terreni accidentati. Le sospensioni anteriori assorbono le asperità del terreno, mentre i freni a disco Tektro (davanti e dietro) fanno della frenata uno dei suoi punti chiave.

Nilox X7 F, invece, è la nuova e-bike pensata per il pubblico femminile, con stile classico e motore Bafang da 250 W e batteria da 12,8 Ampere per un’autonomia fino a 80 km (si ricarica in 6 ore). È quella che potremmo definire la “Graziella” della gamma Nilox E-Bikes 2021, molto moderna nello stile, robusta con il telaio in alluminio a forcella ammortizzata, e versatile col cambio Shimano a 7 velocità e 5 modalità di guida.

Le ruote sono da 26 pollici, e il mezzo dispone anche di porta pacchi posteriore, freno a disco anteriore e V-Brake posteriore, e luci LED anteriori e posteriori.

Disponibili a dicembre 2021 (X7 F) e inizio 2022 (X7+), il prezzo per entrambe è di 1.199,95 euro.

Nilox X8+

Completa la gamma Nilox E-Bikes 2021 la X8+, che unisce comfort, stile e affidabilità per percorrere ogni tipo di terreno e per farsi notare.

Anche la X8+ monta gomme Fat da 20” x 4”, doppio freno a disco e batteria da 13 Ah con 70 km di autonomia e ricarica in 6 ore. Il telaio, dal design molto moderno e personale con tinta verde cacciatore, è ripiegabile, e caratterizzato da luci LED e display LCD che permette di scegliere 5 modalità di guida, per muoversi ora su asfalto, ora su sterrato.

Disponibile a inizio 2022, il prezzo è di 999,95 euro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!