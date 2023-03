Comprereste un mini elicottero elettrico su Alibaba?

Pensavate che per comprare un elicottero nuovo fossero necessarie complesse procedure burocratiche? Pare proprio che non sia così, visto che si trovano anche su Alibaba.

E’ stato Electrek a scovare l’inserzione che sta facendo il giro del web, e che riguarda qualcosa che effettivamente sembra un elicottero ma che forse non lo è. Le definizioni si sprecano tra multirotore, quadricottero, drone o VTOL. Ma noi vogliamo credere sia un elicottero e tanto ci basta.

Non si tratta di un “oggetto” economicissimo, costa infatti 78.000 dollari più 600 dollari circa di spedizione. Anche se a margine dell’inserzione ci sono tutta una serie di certificati, non sappiamo come possa essere omologato in Italia o in Europa e se sia legale o meno utilizzarlo, anche se immaginiamo che la risposta sia un “no” secco.

Detto questo, e che giusto per essere chiari non consigliamo l’acquisto per una miriade di ragioni, vediamo un attimo le sue caratteristiche.

Dalle immagini non siamo riusciti ad individuare con precisione i comandi, in compenso c’è un bel tablet che dovrebbe mostrare tutte le informazioni utili. E chissà che possa far volare il quadricottero in automatico come accade già oggi con i droni più piccoli.

In ogni caso questo modello pesa solo 110 kg per una una capacità di carico fino a 100 kg. Funziona con un sistema di batterie da 24S, il che significa che i motori sono alimentati da circa 88 volt. Non si sa nulla sulla capacità delle batterie mentre per quanto riguarda l’autonomia il produttore scrive che un volo può durare al massimo 30 minuti.

Potrebbe essere utile per superare di slancio il traffico cittadino, alla velocità di una e-bike, ovvero 36 km/h circa, a patto di volare a pochi centimetri dalle altre auto. Voi vi fidereste ad usare l’elicottero comprato online a qualche metro di altezza? Cosa ne dite?

