DJI ha presentato il suo nuovo drone da consegna, il DJI FlyCart 30, progettato per trasportare pacchi fino a 40 kg: le sue caratteristiche e funzionalità.

DJI ha fatto il suo ingresso nel settore dei droni da consegna grazie al suo FlyCart 30, un multicottero progettato per il trasporto di pacchi.

Il DJI FlyCart 30 è dotato di otto unità motore/elica distribuite su quattro bracci, con due unità per braccio. In configurazione standard con doppia batteria, il drone può trasportare un carico di 30 kg fino a una distanza di 16 km ad una velocità di 72 km/h. Rimuovendo una batteria, può trasportare fino a 40 kg per 8 km.

Se la destinazione dispone di un’area adatta all’atterraggio, i pacchi possono essere inseriti nel contenitore di carico da 70 litri del drone, dotato di sensori di peso e bilanciamento. Se invece non c’è spazio per atterrare, il carico può essere appeso a un verricello motorizzato. Il drone può quindi rimanere in volo stazionario mentre il pilota, da remoto, abbassa il carico. Il verricello può abbassare il carico fino alla lunghezza massima del cavo di 20 m.

Come si controlla il DJI FlyCart 30

Dal punto di vista del controllo, il drone può mantenere una connessione stabile con l’operatore fino a una distanza di 20 km (12 miglia). Il pilota è assistito da GPS e video in tempo reale dalla fotocamera stabilizzata su gimbal HD del drone, sebbene possa anche evitare autonomamente ostacoli grazie al suo radar a scansione di fase e sistemi di visione binoculare. In caso di caduta, il drone è equipaggiato con un paracadute di emergenza. Avevamo visto qualcosa del genere a proposito del paracadute per eliccotteri.

Utilizzando l’unità di controllo remoto DJI Pilot 2, è possibile per il pilota di origine passare il controllo a un pilota alla destinazione.

Il DJI FlyCart 30 può essere ripiegato e trasportato in un veicolo di dimensioni standard. Tutti gli elementi elettronici sono resistenti all’acqua IP55, il che significa che possono resistere a getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. Grazie alle sue batterie autoriscaldanti, il FC30 può volare in temperature che vanno da -20 ºC a 45 ºC.

DJI prevede di vendere il FlyCart 30 attorno ai 40.000 euro, includendo nel pacchetto il drone, il verricello, il caricabatterie, sei batterie e un telecomando aggiuntivo. Sarà disponibile a livello globale entro la fine del primo trimestre di quest’anno.

Copyright Image: Sinergon LTD