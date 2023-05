L’ultimo trailer di Fast X potrebbe farvi commuovere

Universal ha pubblicato il terzo e ultimo trailer di Fast X, capitolo conclusivo della saga dedicata alle corse clandestine in uscita il prossimo 19 maggio 2023, con un cast di tutto rispetto tra cui Charlize Theron e sempre Vin Diesel nel ruolo del protagonista Dominic Toretto.

Un titolo, in gran parte ambientato a Roma, che promette una degna conclusione, come al solito ricca di adrenalina, avventure ma anche bellissime auto, e che però già dal trailer potrebbe farvi scendere qualche lacrima, se conoscete la serie fin dal suo esordio nel 2001 con Fast and Furious.

Il trailer che ripercorre tutta la storia

Personalmente, ammetto di aver smesso, a un certo punto, di seguire la saga di Fast & Furious, ma questo ultimo trailer mi ha incuriosito e colpito. Dopo i due precedenti più canonici, nel senso volti a mostrare il lato più puro del franchise con inseguimenti, sparatorie, battaglie e via dicendo, che ha anche mostrato la prima supercar elettrica usata nella serie (la Dodge Charger Daytona SRT), questo invece è più sentimentale e nostalgico, e si focalizza sui momenti più tranquilli e romantici e in particolare sulla storia tra Dominic Toretto e Letty.



Sono infatti mostrati alcuni dei migliori momenti tra i due, a partire dal primo film e via avanti nel corso della saga dove sono apparsi entrambi, e quindi dal quarto in poi, ma anche con riferimenti ad altri personaggi e attori non più parte del franchise, a partire ovviamente dal defunto Paul Walker. Insomma, una nuova sfera emotiva, che forse se introdotta prima avrebbe potuto coinvolgere molte più persone, e che va al di là finalmente del concetto relativo alla famiglia che viene prima di tutto.

Altro ritorno alle origini, almeno da quello che emerge dal trailer, quello delle orse su strada. Sempre di più, a partire dal quarto capitolo, la saga è divenuta un action film più canonico, più concentrato sulle sparatorie e sullo stravolgere le leggi della fisica e della natura, che sulle auto tamarre e colorate in gara che avevano invece distinto i primi tre, e decretato il successo della saga. Questo cambiamento, del resto, ha spinto molti, a partire da chi scrive, a prendere le distanze.

Qui, invece, sembrano esserci molte gare, molte auto sportive e colorate anche se non più personalizzate. Insomma, non una scelta alla Need for Speed, che con Unbound è definitivamente tornata alla personalizzazione più estrema, ma una sorta di compromesso. Alcune scene sono state infatti girate nei vecchi luoghi di ritrovo del primo film, con una vera e propria sorpresa sulla gente del posto.

Insomma, è presto per dire se Fast X è davvero un titolo degno di concludere questa saga, e se può entrare nella rosa dei film più belli. Ma forse, dopo 6 film non propriamente soddisfacenti dal punto di vista puramente automobilistico, la produzione sembra essere riuscita a tirare fuori qualcosa di molto interessante.

